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Банки Финансы

Предприниматели Поволжья стали чаще выбирать страхование от Сбербанка

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Все больше предпринимателей предпочитают застраховать имущество своей компании от возможных рисков и сберечь средства в случае форс-мажорных обстоятельств. Наличие страховки для сотрудников повышает их лояльность и делает компанию более привлекательной для будущих специалистов. Сбербанк предлагает линейку страховых продуктов для разных случаев и задач.

"Стабильный бизнес" - обеспечивает комплексную финансовую защиту недвижимости, гражданской ответственности, жизни и здоровья сотрудников предприятия.

В случае временного прекращения деятельности, например, в связи с пожаром данное страховое предложение позволит возместить убытки, а также оплачивать счета по аренде или кредитные взносы (в случае, если кредит взят в Сбербанке). Также можно застраховать до 10 сотрудников. Договор заключается на 12 месяцев.

"Страхование руководителя и сотрудников от несчастных случаев" - предложение для сотрудников от 18 до 60 лет, позволяющее получить в виде страховых выплат до 4 млн рублей. Продукт позволяет рассчитывать на возмещение в случае получения инвалидности или временной нетрудоспособности, а также служит финансовой защитой погашения кредита. Заключается на срок от 6 до 36 месяцев.

"Страхование корпоративной карты" - позволяет защитить средства в следующих случаях: мошеннические действия третьих лиц, утрата карты в том числе в случае механического повреждения, хищение наличных средств в результате разбоя или ограбления. Страховка действует круглосуточно по всему миру, максимальная сумма выплаты до 1 миллиона рублей.

"Защита сотрудников" - позволяет расширить социальный пакет компании и повысить лояльность сотрудников. Предусмотрены страховые выплаты до 1 млн рублей, а также возможность выбора пакетов страхования, позволяющих получить дополнительные возможности, в частности, круглосуточную защиту сотрудника, а не только во время его нахождения на производстве.

Оформить страховку просто - достаточно обратиться в офис Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. С более подробными условиями и необходимым пакетом документов вы можете ознакомиться на сайте sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

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Последние комментарии

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 17:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 11:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.

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