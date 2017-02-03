Предприниматели Поволжья стали чаще выбирать страхование от Сбербанка

Все больше предпринимателей предпочитают застраховать имущество своей компании от возможных рисков и сберечь средства в случае форс-мажорных обстоятельств. Наличие страховки для сотрудников повышает их лояльность и делает компанию более привлекательной для будущих специалистов. Сбербанк предлагает линейку страховых продуктов для разных случаев и задач.

"Стабильный бизнес" - обеспечивает комплексную финансовую защиту недвижимости, гражданской ответственности, жизни и здоровья сотрудников предприятия.

В случае временного прекращения деятельности, например, в связи с пожаром данное страховое предложение позволит возместить убытки, а также оплачивать счета по аренде или кредитные взносы (в случае, если кредит взят в Сбербанке). Также можно застраховать до 10 сотрудников. Договор заключается на 12 месяцев.

"Страхование руководителя и сотрудников от несчастных случаев" - предложение для сотрудников от 18 до 60 лет, позволяющее получить в виде страховых выплат до 4 млн рублей. Продукт позволяет рассчитывать на возмещение в случае получения инвалидности или временной нетрудоспособности, а также служит финансовой защитой погашения кредита. Заключается на срок от 6 до 36 месяцев.

"Страхование корпоративной карты" - позволяет защитить средства в следующих случаях: мошеннические действия третьих лиц, утрата карты в том числе в случае механического повреждения, хищение наличных средств в результате разбоя или ограбления. Страховка действует круглосуточно по всему миру, максимальная сумма выплаты до 1 миллиона рублей.

"Защита сотрудников" - позволяет расширить социальный пакет компании и повысить лояльность сотрудников. Предусмотрены страховые выплаты до 1 млн рублей, а также возможность выбора пакетов страхования, позволяющих получить дополнительные возможности, в частности, круглосуточную защиту сотрудника, а не только во время его нахождения на производстве.

Оформить страховку просто - достаточно обратиться в офис Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. С более подробными условиями и необходимым пакетом документов вы можете ознакомиться на сайте sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

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