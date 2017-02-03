"АктивКапитал Банк" выдал клиентам первые карты "Мир"

С февраля "АктивКапитал Банк" начал выдавать карты национальной платежной системы "Мир". Оформить такую карту для перечисления зарплаты, пенсии, процентов по вкладу или в качестве обычной дебетовой карты клиенты теперь могут в любом офисе банка.

"Являясь одним из участников российской национальной платежной системы, "АктивКапитал Банк" приступил к эмиссии карт "Мир" и в ближайшее время начнет предоставлять услуги эквайринга в этой системе. Карты платежной системы "Мир" полностью соответствуют мировым стандартам безопасности и не зависят от внешних факторов. Такая карта особенно удобна для получения пенсии или зарплаты - выпуск и обслуживание пенсионной и зарплатной карты "Мир" в нашем банке осуществляются бесплатно", - отмечает заместитель председателя правления ПАО "АК Банк" Алексей Кошарский.

Держателям карты "Мир" доступны привычные сервисы: пополнение счета карты, снятие наличных через банкоматы, оплата товаров и услуг, в том числе через Интернет. Как и по другим карточным продуктам банка, на остаток средств на счете карты "Мир" будут ежемесячно начисляться проценты. За снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах любых банков и за услугу sms-информирования банк комиссию не взимает.