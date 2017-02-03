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"АктивКапитал Банк" выдал клиентам первые карты "Мир"

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С февраля "АктивКапитал Банк" начал выдавать карты национальной платежной системы "Мир". Оформить такую карту для перечисления зарплаты, пенсии, процентов по вкладу или в качестве обычной дебетовой карты клиенты теперь могут в любом офисе банка.

"Являясь одним из участников российской национальной платежной системы, "АктивКапитал Банк" приступил к эмиссии карт "Мир" и в ближайшее время начнет предоставлять услуги эквайринга в этой системе. Карты платежной системы "Мир" полностью соответствуют мировым стандартам безопасности и не зависят от внешних факторов. Такая карта особенно удобна для получения пенсии или зарплаты - выпуск и обслуживание пенсионной и зарплатной карты "Мир" в нашем банке осуществляются бесплатно", - отмечает заместитель председателя правления ПАО "АК Банк" Алексей Кошарский.

Держателям карты "Мир" доступны привычные сервисы: пополнение счета карты, снятие наличных через банкоматы, оплата товаров и услуг, в том числе через Интернет. Как и по другим карточным продуктам банка, на остаток средств на счете карты "Мир" будут ежемесячно начисляться проценты. За снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах любых банков и за услугу sms-информирования банк комиссию не взимает.

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.

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Егор Сухомлин 27 декабря 2016 22:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 20:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Thought Mind 07 августа 2015 17:37 Вице-президент "Солидарности" Алексей Грачев покинул банк

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