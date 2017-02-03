В 2016 году были решены проблемы 713 обманутых дольщиков

В 2016 г. в Самарской области введены в эксплуатацию шесть проблемных "долевок". Это позволило решить проблемы 713 обманутых дольщиков.

Об этом рассказал руководитель управления ликвидации аварийного жилья и восстановления прав граждан министерства строительства Самарской области Дмитрий Шемуратов.

"В 2017 году запланировано завершить строительство еще восьми проблемных домов, после чего будут удовлетворены права еще 836 дольщиков. Главной же задачей для управления на данный момент является поиск инвесторов-застройщиков на оставшиеся проблемные объекты - их порядка десяти", - пояснил Дмитрий Шемуратов.

Напомним, 30 декабря Самарский областной фонд жилья и ипотеки завершил строительство и сдал в эксплуатацию один из самых проблемных объектов долевого строительства - дом по адресу Киевская, 59.

Это один из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе: площадь дома составляет 18,4 тыс. кв. метров. В незавершенном состоянии дом находился более 10 лет. В 2013 г. по поручению министерства строительства области к его достройке приступил СОФЖИ.

"Когда Фонд зашел на этот объект, здесь не было даже проектно-сметной документации. По сути, нам пришлось строить дом заново. Было проведено комплексное техническое обследование объекта, разработана и утверждена документация по усилению строительных конструкций. На всех этапах работы осуществлялся жесткий контроль качества строительства, а также расходования средств со стороны органов государственной власти: министерства строительства и государственной инспекции строительного надзора. Конечно, все это было бы невозможно без финансовой поддержки со стороны правительства Самарской области, выделившего основную часть необходимых для достройки дома средств. Часть средств должны внести сами дольщики", - рассказал руководитель департамента строительства СОФЖИ Игорь Самойлов.

Процесс передачи квартир дольщикам начнется в марте.

По информации областного минстроя, сегодня в регионе в перечень проблемных включено 50 объектов, для 38 объектов уже найдены новые инвесторы-застройщики.