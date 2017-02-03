Главу Подъем-Михайловки обвиняют в выдаче двух фиктивных выписок из похозяйственной книги

Прокуратура Волжского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главы сельского поселения Подъем-Михайловка Владимира Рассказова по статье "Использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав граждан либо интересов общества или государства". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, Рассказов выдал две фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельные участки. На основании этих документов они оформили земельные участки в собственность.

"В результате преступных действий должностного лица незаконно отчуждены земельные участки, чем нарушены права и законные интересы муниципального образования", - сообщили в прокуратуре Самарской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.