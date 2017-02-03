Главу Подъем-Михайловки обвиняют в выдаче двух фиктивных выписок из похозяйственной книги

Прокуратура Волжского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главы сельского поселения Подъем-Михайловка Владимира Рассказова по статье "Использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав граждан либо интересов общества или государства". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, Рассказов выдал две фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельные участки. На основании этих документов они оформили земельные участки в собственность.
"В результате преступных действий должностного лица незаконно отчуждены земельные участки, чем нарушены права и законные интересы муниципального образования", - сообщили в прокуратуре Самарской области.
В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Ну 17 век это круто! Посмотрим что покажет экспертиза))
по фото судя это тот момент когда инспектор на патрульном авто совершил наезд и травмировал ногу андрея андреевича, а так же до последнего не вызывали скорую потерпевшему , тут комментарии излишни , материала и так предостаточно чтобы разобраться кто прав
Ну подрались и подрались по соседски с кем не бывает , знают же друг друга, обычная "бытовушка" каких тысячи по Самаре. А сейчас раздуют что он начал охотиться за инспекторами и выводить их из рабочего строя, путём рукоприкладства. Там приятели так же замечены , ещё и УПГ нарисуют)). Смешно на самом деле ну имеется у инспекторов зуб на Андрея Андреевича это факт, и после целого ряда событий предновогодних ,как в шахматах ждёшь ответного хода от инспекторов) не исключено что это и есть ответный ход с подставой, будьте бдительны товарищи.
Почему то не удивлен. И где контроль?
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