К территории Особой экономической зоны в Тольятти подведут железнодорожные пути

К территории Особой экономической зоны в Тольятти планируют подвести железнодорожные пути.
О проведении подготовительной работы в этом направлении рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.
Он подчеркнул, что главной целью работы является повышение инвестиционной привлекательности ОЭЗ.
"Представители минэконразвития Самарской области, Куйбышевской железной дороги и САМГУПС провели осмотр территории АвтоВАЗа с точки зрения возможности прохождения железнодорожных путей. Руководству ОЭЗ направлены экономические обоснования о необходимости подведения железнодорожного сообщения к границам зоны", - пояснил министр.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?