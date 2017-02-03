К территории Особой экономической зоны в Тольятти подведут железнодорожные пути

К территории Особой экономической зоны в Тольятти планируют подвести железнодорожные пути.

О проведении подготовительной работы в этом направлении рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.

Он подчеркнул, что главной целью работы является повышение инвестиционной привлекательности ОЭЗ.

"Представители минэконразвития Самарской области, Куйбышевской железной дороги и САМГУПС провели осмотр территории АвтоВАЗа с точки зрения возможности прохождения железнодорожных путей. Руководству ОЭЗ направлены экономические обоснования о необходимости подведения железнодорожного сообщения к границам зоны", - пояснил министр.