Врачи самарской "скорой помощи" спасли мужчину, упавшего со строящегося здания

В пятницу, 3 февраля, примерно в 16:11, по предварительным данным, с одного из этажей строящегося здания в районе ул. Ново-Садовой в Самаре упал 57-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавший получил политравму, для него вызвали "скорую". Оперативно прибывшие врачи самарской службы "03" обнаружили пострадавшего в состоянии шока, оказали ему необходимую помощь и, делая все, чтобы спасти ему жизнь, увезли его в лечебное учреждение.