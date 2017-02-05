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Строительство Строительство и недвижимость

Достроен дом на ул. Киевской, 59, квартиры дольщикам начнут давать в марте

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершены работы на одном из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе — жилом доме на 326 квартир, расположенном на ул. Киевской, 59.

Площадь здания составляет более 18,4 тыс. кв. м. В незавершенном состоянии дом был более 10 лет. В 2013 г. по поручению министерства строительства Самарской области к его достройке приступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.

По словам руководителя департамента строительства СОФЖИ И. Самойлова, строители проделали серьезную работу, чтобы люди, вложившие средства в строительство, получили долгожданные квартиры.

"Когда Фонд зашел на этот объект, здесь не было даже проектно-сметной документации, — вспоминает Самойлов. — По сути, нам пришлось строить дом заново. И мы это сделали в полном соответствии с требованиями российского законодательства, как техническими, так и правовыми. Было проведено комплексное техническое обследование объекта, разработана и утверждена документация по усилению строительных конструкций. На всех этапах работы осуществлялся жесткий контроль качества строительства, а также расходования средств со стороны органов государственной власти: министерства строительства и государственной инспекции строительного надзора. Конечно, все это было бы невозможно без финансовой поддержки со стороны правительства Самарской области, выделившего основную часть необходимых для достройки дома средств. Часть средств должны внести сами дольщики".

Процесс передачи квартир дольщикам начнется уже в марте.

Завершение строительства проблемных объектов — одна из важнейших задач регионального минстроя, которая находится на личном контроле губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Сегодня в регионе в перечень проблемных включено 50 объектов. Для 38 из них уже найдены новые инвесторы — застройщики.

По словам руководителя управления ликвидации аварийного жилья и восстановления прав граждан министерства строительства Самарской области Д. Шемуратова, в 2016 г. в регионе введены в эксплуатацию шесть проблемных объектов. "713 обманутых дольщиков избавились от своего печального статуса. В 2017 г. запланировано завершить строительство еще восьми проблемных домов, после чего будут удовлетворены права еще 836 дольщиков, — уточняет Шемуратов. — Главной же задачей для управления на данный момент является поиск инвесторов — застройщиков на оставшиеся проблемные объекты".

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