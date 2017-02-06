Каждый десятый полис ОСАГО продается через электронные сервисы

Спрос на электронные полисы ОСАГО в России растет — с начала года число таких проданных полисов в РФ перешагнуло планку в 200 тыс. штук, в то время как за весь прошлый год показатель продаж составил всего 330 тыс. полисов Е-ОСАГО.

Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По данным РСА, в последние недели каждый десятый полис ОСАГО продается онлайн.

Напомним, в Самарской области с 1 по 16 января было продано в общей сложности 990 полисов электронного автострахования. Это почти половина прошлогоднего объема проданных на территории региона полисов е-ОСАГО: за 2016 г. самарские автолюбители приобрели таким образом всего 2,2 тыс. полисов "автогражданки" (для сравнения: в Краснодарском крае этот показатель в прошлом году превысил 80 тыс. полисов, в Волгоградской области — 29 тыс. полисов).

Список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте Российского союза автостраховщиков.

Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена законодательно.