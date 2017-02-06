Сбербанк выпустил "Карту с большими бонусами"

Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa - "Карту с большими бонусами". Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.

При оплате на любых автозаправках, а также за поездки на такси Gett и Яндекс.Такси держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при оплате во всех кафе и ресторанах - 5%, при покупках в любых супермаркетах - 1,5%. За все другие покупки Сбербанк начислит 0,5%. Один бонус СПАСИБО равен одному рублю скидки.

Также расширились возможности списания бонусов. Теперь клиент может в онлайне обменять бонусы на авиабилеты по всему миру, развлечения (билеты в театры, на концерты и шоу), а также на такси. Также бонусы можно потратить более чем у 50 партнеров бонусной программы "Спасибо от Сбербанка". Всего более 72 000 точек по всей стране.

Новая платиновая карта, как и другие карты Сбербанка, также участвует в акциях от партнеров. Благодаря этому клиенты могут получить до 30% от стоимости покупок в рамках акций с конкретными партнерами.

Подробнее о карте - на sberbank.ru.