Сбербанк выпустил "Карту с большими бонусами"

Сбербанк выпустил новую платиновую карту Visa - "Карту с большими бонусами". Она позволяет возвращать до 10% от стоимости покупок.
При оплате на любых автозаправках, а также за поездки на такси Gett и Яндекс.Такси держатель карты получит 10% от суммы чека бонусами СПАСИБО, при оплате во всех кафе и ресторанах - 5%, при покупках в любых супермаркетах - 1,5%. За все другие покупки Сбербанк начислит 0,5%. Один бонус СПАСИБО равен одному рублю скидки.
Также расширились возможности списания бонусов. Теперь клиент может в онлайне обменять бонусы на авиабилеты по всему миру, развлечения (билеты в театры, на концерты и шоу), а также на такси. Также бонусы можно потратить более чем у 50 партнеров бонусной программы "Спасибо от Сбербанка". Всего более 72 000 точек по всей стране.
Новая платиновая карта, как и другие карты Сбербанка, также участвует в акциях от партнеров. Благодаря этому клиенты могут получить до 30% от стоимости покупок в рамках акций с конкретными партнерами.
Подробнее о карте - на sberbank.ru.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.