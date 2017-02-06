"Пластилиновый дождь" наводнил торговый центр уличным искусством

Самарской зимой на улице маловероятен как обычный дождь, так и пластилиновый — для того и другого слишком холодно. Поэтому 4 и 5 февраля любимый горожанами фестиваль искусств рискнул случиться в "Аврора Молле". Эксперимент удался, пусть и не в полной мере.

Как правило, культурные события проходят в "Аврора Молле" на четвертом этаже, на сцене перед фуд-кортом. "Пластилиновый дождь" отказался от готовой площадки, захватил "улицы" и "площади" большого торгового центра. Таким образом, фестиваль сохранил определяющую черту — встреча с искусством и развлечениями происходит на нем отчасти вдруг, не в обязательном порядке. И задерживает прохожих ровно настолько, насколько артистам удалось завладеть их вниманием. Только вот в Струковский парк, где "Пластилиновый дождь" проходит летом, люди приходят совершать расслабленные променады, а в торговый центры — покупать. И давление потребительских предложений подчас плохо сказывалось на атмосфере. Например, "Аврора" не стала выключать динамики в коридорах, так что часть зрителей вынуждена была слушать информацию о распродажах параллельно просмотру перформансов.

Всего на фестивале действовало четыре площадки. На главной выступали самые разноплановые артисты: московский клоун Коха, "Заслуженные мимы России" из Санкт-Петербурга, тульский театр "Эрмитаж", театр танца Scream и многие другие. Здесь попасть в первый ряд было всегда непросто, и публика наблюдала за представлениями как из импровизированного партера, так и с "балконов". Постоянный ажиотаж был и на Детской площадке. Там зрителей развлекали спектакли, клоуны и игровые программы. Чуть меньше публики было на Музыкальной площадке. Хотя выступавшие на ней группы были многочисленны и безобидны, магазинная обстановка не способствовала погружению в беспощадно громкий музыкальный материал. На Малой площадке с переменным успехом проходили мастер-классы преимущественно танцевальной тематики. В торговых рядах можно было приобрести симпатичные авторские безделушки. А вот с домашними ресторанами совсем не задалось — любителям необычной еды пришлось довольствоваться стандартными предложениями "Аврора Молла". Большой вклад в настроение фестиваля внесли расставленные там и здесь забавные объекты для фотографий. Портреты на "трехмерных" фонах с нетривиальными сюжетами, а также в компании страшных и симпатичных монстров наводнили в эти выходные социальные сети самарцев.

Что касается виновников торжества, театра "Пластилиновый дождь", то они показали за два дня несколько представлений, в том числе с участием новых артистов. Несомненно, их идея провести зимний фестиваль оказалась удачной, но предстоит театру провести и существенную работу над ошибками.