"Пластилиновый дождь" наводнил торговый центр уличным искусством

Самарской зимой на улице маловероятен как обычный дождь, так и пластилиновый — для того и другого слишком холодно. Поэтому 4 и 5 февраля любимый горожанами фестиваль искусств рискнул случиться в "Аврора Молле". Эксперимент удался, пусть и не в полной мере.
Как правило, культурные события проходят в "Аврора Молле" на четвертом этаже, на сцене перед фуд-кортом. "Пластилиновый дождь" отказался от готовой площадки, захватил "улицы" и "площади" большого торгового центра. Таким образом, фестиваль сохранил определяющую черту — встреча с искусством и развлечениями происходит на нем отчасти вдруг, не в обязательном порядке. И задерживает прохожих ровно настолько, насколько артистам удалось завладеть их вниманием. Только вот в Струковский парк, где "Пластилиновый дождь" проходит летом, люди приходят совершать расслабленные променады, а в торговый центры — покупать. И давление потребительских предложений подчас плохо сказывалось на атмосфере. Например, "Аврора" не стала выключать динамики в коридорах, так что часть зрителей вынуждена была слушать информацию о распродажах параллельно просмотру перформансов.
Всего на фестивале действовало четыре площадки. На главной выступали самые разноплановые артисты: московский клоун Коха, "Заслуженные мимы России" из Санкт-Петербурга, тульский театр "Эрмитаж", театр танца Scream и многие другие. Здесь попасть в первый ряд было всегда непросто, и публика наблюдала за представлениями как из импровизированного партера, так и с "балконов". Постоянный ажиотаж был и на Детской площадке. Там зрителей развлекали спектакли, клоуны и игровые программы. Чуть меньше публики было на Музыкальной площадке. Хотя выступавшие на ней группы были многочисленны и безобидны, магазинная обстановка не способствовала погружению в беспощадно громкий музыкальный материал. На Малой площадке с переменным успехом проходили мастер-классы преимущественно танцевальной тематики. В торговых рядах можно было приобрести симпатичные авторские безделушки. А вот с домашними ресторанами совсем не задалось — любителям необычной еды пришлось довольствоваться стандартными предложениями "Аврора Молла". Большой вклад в настроение фестиваля внесли расставленные там и здесь забавные объекты для фотографий. Портреты на "трехмерных" фонах с нетривиальными сюжетами, а также в компании страшных и симпатичных монстров наводнили в эти выходные социальные сети самарцев.
Что касается виновников торжества, театра "Пластилиновый дождь", то они показали за два дня несколько представлений, в том числе с участием новых артистов. Несомненно, их идея провести зимний фестиваль оказалась удачной, но предстоит театру провести и существенную работу над ошибками.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают