"Поволжская строительная корпорация" может достроить проблемный дом "Кросса" на ул. Владимирской

ООО "Поволжская строительная корпорация" ("ПОСКО") собирается достраивать проблемный объект обманутых дольщиков - дом ООО "Кросс" на ул. Владимирской/К.Маркса.

Об этом рассказал руководитель управления ликвидации аварийного жилья и восстановления прав граждан министерства строительства Самарской области Дмитрий Шемуратов.

"В рамках программы расселения к нам вышел с предложением крупный застройщик - ООО "ПОСКО" ("Поволжская строительная корпорация"). Сейчас с компанией идут переговоры по достройке проблемного объекта компании "Кросс" на ул. Владимирская/К.Маркса, который стоит недостроенным уже более 10 лет. Компания готова взять на себя обязательства по расселению 180 дольщиков", - пояснил он.

Предоставление компенсационных участков инвесторам, которые реализуют масштабные проекты и готовы предоставить в них жилье для дольщиков, стало одним из принятых в прошлом году механизмов по решению проблемы обманутых дольщиков.

По данным минстроя, на сегодняшний день заявления на предоставление жилья вне собственных проблемных объектах уже подали 755 человек.

Напомним, "Кросс" строил жилой дом, сдать который планировалось еще в 2007 году. Однако позднее выяснилось, что у застройщика нет разрешительной документации. Строительство остановилось на 55-процентной степени готовности.

В 2013 г. "Кросс" начал банкротиться. Дом не был своевременно законсервирован и простаивал без ухода и охраны более 10 лет. Ситуацию также осложнил тот факт, что менее чем в 50 м от дома находится АЗС, а это противоречит требованиям СанПиН. Поэтому велись разговоры о его сносе. Однако было решено искать инвестора застройщика.

Ранее сообщалось, что право аренды участка площадью 3 тыс. кв. м под недостроем может обойтись "Поволжской строительной корпорации" по начальной цене в 554 тыс. рублей. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка в 2016 г. составляла 27,8 млн рублей.

Как сообщил исполнительный директор ЖК "На Владимирской" Игорь Сполуденный, сейчас своих квартир в недостроенном доме ждут 88 обманутых дольщиков. Изначально их было больше (согласно аукционной документации, победитель должен был удовлетворить права 105 дольщиков, а еще восьми выплатить денежные компенсации), однако часть дольщиков согласились на квартиры в других домах.

В самой "ПОСКО" заявили, что пока не занимаются данным объектом. Однако, по свидетельствам очевидцев, на стройплощадке уже работают строительные краны.