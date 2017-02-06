16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Достроен дом на ул. Киевской, 59, квартиры дольщикам начнут давать в марте Субсидии на жилищное строительство достанутся районам, лидирующим по вводу жилья Застраивать промышленные зоны будут в трех городах и трех районах Самарской области В 2017 году в Самарской области планируют сдать восемь проблемных "долевок" Стартовал "второй поток" монтажа кровли стадиона "Самара Арена"

Строительство Строительство и недвижимость

"Поволжская строительная корпорация" может достроить проблемный дом "Кросса" на ул. Владимирской

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 95
Версия для печати

ООО "Поволжская строительная корпорация" ("ПОСКО") собирается достраивать проблемный объект обманутых дольщиков - дом ООО "Кросс" на ул. Владимирской/К.Маркса.

Об этом рассказал руководитель управления ликвидации аварийного жилья и восстановления прав граждан министерства строительства Самарской области Дмитрий Шемуратов.

"В рамках программы расселения к нам вышел с предложением крупный застройщик - ООО "ПОСКО" ("Поволжская строительная корпорация"). Сейчас с компанией идут переговоры по достройке проблемного объекта компании "Кросс" на ул. Владимирская/К.Маркса, который стоит недостроенным уже более 10 лет. Компания готова взять на себя обязательства по расселению 180 дольщиков", - пояснил он.

Предоставление компенсационных участков инвесторам, которые реализуют масштабные проекты и готовы предоставить в них жилье для дольщиков, стало одним из принятых в прошлом году механизмов по решению проблемы обманутых дольщиков.

По данным минстроя, на сегодняшний день заявления на предоставление жилья вне собственных проблемных объектах уже подали 755 человек.

Напомним, "Кросс" строил жилой дом, сдать который планировалось еще в 2007 году. Однако позднее выяснилось, что у застройщика нет разрешительной документации. Строительство остановилось на 55-процентной степени готовности.

В 2013 г. "Кросс" начал банкротиться. Дом не был своевременно законсервирован и простаивал без ухода и охраны более 10 лет. Ситуацию также осложнил тот факт, что менее чем в 50 м от дома находится АЗС, а это противоречит требованиям СанПиН. Поэтому велись разговоры о его сносе. Однако было решено искать инвестора застройщика.

Ранее сообщалось, что право аренды участка площадью 3 тыс. кв. м под недостроем может обойтись "Поволжской строительной корпорации" по начальной цене в 554 тыс. рублей. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка в 2016 г. составляла 27,8 млн рублей.

Как сообщил исполнительный директор ЖК "На Владимирской" Игорь Сполуденный, сейчас своих квартир в недостроенном доме ждут 88 обманутых дольщиков. Изначально их было больше (согласно аукционной документации, победитель должен был удовлетворить права 105 дольщиков, а еще восьми выплатить денежные компенсации), однако часть дольщиков согласились на квартиры в других домах.

В самой "ПОСКО" заявили, что пока не занимаются данным объектом. Однако, по свидетельствам очевидцев, на стройплощадке уже работают строительные краны.

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 18:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:23 Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького

Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

Фото на сайте

Стартовал "второй поток" монтажа кровли стадиона "Самара Арена"

Стартовал "второй поток" монтажа кровли стадиона "Самара Арена"

Самарский перинатальный центр сдан на "пятерку"

Самарский перинатальный центр сдан на "пятерку"

Основатель компании “Кнауф” высоко оценил “Кошелев проект” и перспективы совместной работы

Основатель компании “Кнауф” высоко оценил “Кошелев проект” и перспективы совместной работы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5