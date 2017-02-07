Лыжница провалилась под лед у Южного моста

В понедельник, 6 февраля, около трех часов дня, по предварительным данным, на р. Самара, примерно в 20 метрах от берега, справа от Южного моста под лед провалилась лыжница в возрасте около 55 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Насколько глубоко провалилась женщина, точно неизвестно. Помощь ей оказывали чрезвычайные службы. В частности оперативно прибывшие на место происшествия врачи самарской "скорой" оказали женщине необходимую помощь, после чего от госпитализации она отказалась.