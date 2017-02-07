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Сотовая связь Транспорт и связь

"МегаФон" стал поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры в рамках Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "МегаФон" выбрана официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сумма договора составила 4 251 340 200 рублей.

В рамках договора с компанией "Национальный центр информатизации" "МегаФон" обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург). "МегаФон" развернет сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОДах.

"Победа в конкурсе дает нам возможность показать все преимущества инфраструктуры "МегаФона". Имея за плечами опыт работы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи, на Универсиаде в Казани, мы можем гарантировать: у гостей и организаторов чемпионата будет связь высочайшего качества и Интернет на максимальной скорости", — прокомментировал Сергей Солдатенков, генеральный директор компании "МегаФон".

"МегаФон" обладает развитой инфраструктурой связи, масштабной магистральной сетью, самым широким частотным спектром, использует комплексный подход при решении задач и обладает уникальным опытом по обеспечению международных мероприятий государственного значения. За последние 5 лет, кроме спортивных мероприятий, "МегаФон" обеспечил качественной связью Саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, является постоянным партнером Петербургского международного экономического форума начиная с 2011 года, "Россия-АСЕАН" в 2016 году.
Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По окончании договора мы планируем использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 18:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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