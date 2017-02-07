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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На участие в программе "Жилье для российской семьи" в Самарской области подали заявки 9140 человек

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 1 февраля в реестре граждан — участников государственной программы "Жилье для российской семьи" в Самарской области зарегистрировано 9 140 человек.

 Из них 4 579 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи, сообщает региональный оператор программы — Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Напомним, государственная программа "Жилье для российской семьи" была запущена на территории Российской Федерации в 2014 году. В рамках программы целый ряд категорий граждан получил возможность приобрести жилье с чистовой отделкой по цене 35 тыс. руб. за 1 кв. метр.

"Сегодня для участников программы доступны предложения квартир в разных локациях. Это и такие крупные и известные проекты, как "Кошелев-проект" и "Южный город", и варианты для любителей жизни на природе —  квартиры в "Экодолье" и таунхаусы в  коттеджном поселке "Звездный" Красноярского района. Программа действует до конца 2017 года", — комментирует заместителя исполнительного директора СОФЖИ Наталья Ладова.

С самого начала реализации программы Самарская область была в лидерах по количеству проектов, заявленных к участию.

По данным СОФЖИ на 1 января 2017 г., в программе участвует 17 проектов общей площадью 990,2 тыс. кв. метров. Наиболее крупными из них являются микрорайон Южный город (застройщики "Юг-1" и "Юг-2" ГК "Древо", СОФЖИ) и жилой комплекс "Кошелев-Проект" (застройщик ЗАО ППСО АО "Авиакор").

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