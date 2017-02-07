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Облправительство Власть и политика

Фонд оплаты труда областных чиновников будет сокращен на 10%

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал постановление "О сокращении в 2017 году расходов областного бюджета на государственное управление".

Фонд оплаты труда областных чиновников будет сокращен на 10% Фонд оплаты труда областных чиновников будет сокращен на 10%
Фото: pixanews.com

В целях экономии областного бюджета и оптимизации затрат на государственное управление фонд оплаты труда работников органов государственной власти Самарской области с 1 января 2017 года сокращается на 10%.

Кроме того, устанавливается ограничение на профессиональную переподготовку и повышение квалификации госслужащих. А при командировках рекомендовано воздержаться от использования бизнес-терминала, приобретения авиабилетов 1 класса и оплаты гостиниц разряда "высший-А".

Напомним, что губернатором была поставлена задача по оптимизации регионального бюджета в части сокращения расходов на государственное и муниципальное управление. Предполагаемый размер экономии в целом должен составить в этом году почти 2,8 млрд рублей.

В перечне мероприятий по оптимизации расходов 17 позиций: сокращение затрат на содержание госучреждений, снижение транспортных расходов, реформирование органов исполнительной власти.

"Оптимизация расходов, качественная работа госслужащих — все это в итоге должно повысить эффективность власти. Это базовое условие для дальнейшего развития", — отмечает Николай Меркушкин.

Сэкономленные средства планируется направить на решение социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь — на оказание адресной поддержки наиболее нуждающимся категориям: многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже прожиточного минимума.

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