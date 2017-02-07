Самарская самбистка Мария Илюшкина завоевала золото первенства России

В Перми, 4 февраля, проходило первенство Росси по самбо среди девушек 1999-2000 г р.
Самарская спортсменка Мария Илюшкина заняла 1 место, и будет представлять Россию на первенстве мира в Сербии в весовой категории до 60 кг, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?