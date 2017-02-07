Самарская самбистка Мария Илюшкина завоевала золото первенства России

В Перми, 4 февраля, проходило первенство Росси по самбо среди девушек 1999-2000 г р.

Самарская спортсменка Мария Илюшкина заняла 1 место, и будет представлять Россию на первенстве мира в Сербии в весовой категории до 60 кг, сообщает министерство спорта Самарской области.