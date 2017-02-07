Организатора наркосети в Самаре приговорили к семи годам колонии строгого режима

Недавно в суде Железнодорожного района Самары выслушал приговор 26-летний самарец Евгений П., которого признали виновным в организации наркосети и покушении на сбыт героина в крупном размере, совершенных организованной группой (ст. 30 ч. 3, ст. 33 ч. 3 ст. 228.1 ч. 5 УК РФ) и в легализации полученных от сбыта наркотиков денег (п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Таулан Чепкенчиев.

Как пояснил Таулан Чепкенчиев, следствие установило, что Евгений П. создал организованную группу по распространению героина в Самаре в апреле 2015 года. К преступному бизнесу он привлекал в основном знакомых. Каждый выполнял свою роль. Наркотики распространялись через тайники. О местах, где хранится наркотик, покупателям сообщалось с помощью sms-сообщений или через Интернет только после того, как клиенты переводили деньги на указанные электронные кошельки. Оттуда участники наркогруппы переводили деньги на оформленные на подставных лиц банковские карты.

По словам Таулана Чепкенчиева, группа действовала один год и была разоблачена в апреле 2016 года. Тогда были задержаны восемь человек - основной костяк группы, без которого она существовать не могла. У обвиняемых изъяли более килограмма героина. Следствие установило, что обвиняемые успели легализовать 20 млн руб., полученных от продажи наркотика.

Сейчас все задержанные участники группы содержатся под стражей. Следствие в отношении большинства из них уже закончено. Уголовные дела арестованных передаются в суд.

Недавно был вынесен приговор финансисту группировки Нареку М., который проводил с вырученными деньгами финансовые операции. Суд приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима.

Как пояснил Таулан Чепкенчиев, обвиняемый в организации наркосети Евгений П. признал вину. В связи с тем, что с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, приговор был вынесен в особом порядке. Изучив материалы дела, суд приговорил его к семи годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.