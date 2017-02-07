Самарский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного финансирования

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. Льготное кредитование уже получило ООО "Компания "БИО-ТОН".

В настоящее время банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанк предоставил финансирование в размере 3 млрд рублей. У этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидий.

По словам генерального директора ООО "Компания "БИО-ТОН" Ирины Логачевой, процедура получения льготного кредита ничем не отличалась от обычной, по которой предприятие привлекает кредитные средства на финансирование сезонных работ. В результате слаженной работы банка и министерства сельского хозяйства компания получила одновременно и заемные средства, и государственную поддержку.

Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.