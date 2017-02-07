Самарский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев в рамках новой программы льготного финансирования

Самарский региональный филиал АО "Россельхозбанк" начал предоставлять финансирование в рамках нового механизма льготного кредитования. Льготное кредитование уже получило ООО "Компания "БИО-ТОН".
В настоящее время банк обеспечивает максимально оперативный прием заявок от аграриев, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. В целом по новому механизму Россельхозбанк предоставил финансирование в размере 3 млрд рублей. У этих предприятий теперь отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидий.
По словам генерального директора ООО "Компания "БИО-ТОН" Ирины Логачевой, процедура получения льготного кредита ничем не отличалась от обычной, по которой предприятие привлекает кредитные средства на финансирование сезонных работ. В результате слаженной работы банка и министерства сельского хозяйства компания получила одновременно и заемные средства, и государственную поддержку.
Запущенный в 2017 году новый механизм кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс и повысить эффективность государственной поддержки.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.