Самарский филиал Россельхозбанка объявил итоги деятельности за 2016 год

Самарский филиал Россельхозбанка за 2016 год нарастил объемы бизнеса по ключевым направлениям деятельности. Общий кредитный портфель на 1 января 2017 года составил 17,8 млрд рублей. В частности, кредитный портфель юридических лиц превысил 12,1 млрд рублей, физических лиц — 5,7 млрд рублей. Клиентами Россельхозбанка в Самарской области являются около 4,3 тыс. предприятий и организаций региона и более 73 тыс. физических лиц.

Объем привлеченных средств клиентов, включая депозиты юрлиц, вклады населения и остатки на счетах клиентов, достиг отметки 19,1 млрд рублей, увеличившись на 44% с начала текущего года. Сумма размещенных депозитов физлиц за тот же период возросла на 47% — до 10,8 млрд рублей.

На сезонные работы сельхозпроизводителям области в 2016 году было выдано 5,1 млрд рублей, это на 20% больше показателя 2015 года.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов, своевременная кредитная поддержка Россельхозбанка позволила аграриям области достичь значимых успехов. По итогам 2016 года валовая продукция регионального АПК превысила 110 млрд рублей, на полях губернии собран рекордный с 1997 года урожай зерновых — более 2,1 млн тонн, а намолот маслосемян подсолнечника составил рекордные 715 млн тонн. Кредитные ресурсы, предоставляемые банком, являются основным источником финансирования как инвестиционных проектов, так и текущих расходов региональных аграриев.

Многие участники программы "Устойчивое развитие сельских территорий" также пользуются кредитными продуктами и услугами банка. Конструктивно выстроенная работа между министерством и Россельхозбанком способствует устойчивому развитию предприятий и организаций агропромышленного комплекса области. Ни одна федеральная программа поддержки АПК на территории Самарской области не обходится без участия банка.

По словам директора Раиля Багдалова, филиал в 2017 году продолжит наращивать объемы финансирования сельхозтоваропроизводителей как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе в рамках новой программы льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5% годовых. В настоящее время банк полностью готов к реализации этого механизма.

В целом в 2016 году АО "Россельхозбанк" предоставил аграриям рекордные 1,03 трлн рублей, увеличив объем выдачи на 62%. Из них 260 млрд рублей направлено на финансирование сезонных работ. Кредитный портфель Россельхозбанка в АПК составил 1,2 трлн рублей. При этом по итогам прошлого года банк показал положительный финансовый результат, получив чистую прибыль более 0,5 млрд рублей.