В Самаре в отношении стрелявшего в полицейских мужчины возбуждено уголовное дело

В воскресенье, 2 апреля, Ленинским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 1 апреля, примерно в 11 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции около одного из домов по ул. Бакинской в Куйбышевском районе города Самары был установлен подозреваемый в причастности к умышленному уничтожению чужого имущества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ.
В ходе задержания мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, применив при этом травматическое оружие, в результате чего двоим стражам порядка были причинены телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья.
В ГУ МВД РФ по Самарской области сообщали, что данный гражданин и еще двое мужчин подозревались в серии поджогов автотранспорта. После того, как раненого увезли в больницу, два других подозреваемых были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Кроме того, в областном полицейском Главке сообщили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка.
Также сейчас продолжается расследование по делу о применении насилия в отношении представителей власти. Как сообщают в СУ СК РФ по Самарской области, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?