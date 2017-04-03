В Самаре в отношении стрелявшего в полицейских мужчины возбуждено уголовное дело

В воскресенье, 2 апреля, Ленинским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 1 апреля, примерно в 11 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции около одного из домов по ул. Бакинской в Куйбышевском районе города Самары был установлен подозреваемый в причастности к умышленному уничтожению чужого имущества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. 167 УК РФ.



В ходе задержания мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, применив при этом травматическое оружие, в результате чего двоим стражам порядка были причинены телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья.



В ГУ МВД РФ по Самарской области сообщали, что данный гражданин и еще двое мужчин подозревались в серии поджогов автотранспорта. После того, как раненого увезли в больницу, два других подозреваемых были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Кроме того, в областном полицейском Главке сообщили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка.



Также сейчас продолжается расследование по делу о применении насилия в отношении представителей власти. Как сообщают в СУ СК РФ по Самарской области, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.