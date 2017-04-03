В Самаре выступит титулярный органист собора Святого Петра в Ватикане

В Самарской филармонии 19 апреля выступит титулярный органист собора Святого Петра в Ватикане, органист аудиенций Папы Римского, профессор Венецианской консерватории Джанлука Либертуччи.
Джанлука Либертуччи — музыкант соборов Италии, органист Папской швейцарской гвардии, блестящий исполнитель и педагог, известный во всем мире своим значительным вкладом в дело органостроения и реставрации старинных инструментов.
Он спроектировал три больших органа: один в Музыкальном институте Беллини в Италии и два в Католическом университете в Китае. Также музыкант занимался реставрацией всех органов в римской базилике Святого Петра.
Ежегодно Джанлука Либертуччи дает боле 200 концертов на самых известных органах мира. Ему доверяют открывать новые органы в Европе. Он — председатель жюри более 10 международных конкурсов. Семь лет назад на московском Международном органном фестивале-конкурсе Soli Deo Gloria музыкант был назначен на пост председателя жюри.
Джанлука Либертуччи постоянно выступает в Сикстинской капелле. Это мировая достопримечательность и только избранные органисты удостаиваются чести давать в ней концерты. Джанлука — один из немногих. Кроме того, органист преподает в консерватории в Венеции, где передает студентам свои навыки и мастерство.
В Самаре органист исполнит произведения И. С. Баха (Токката и фуга ре минор "Дорийская"), Г. Бема (Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich), Дж. Моранди (Офферторий), А. Гильмана (Молитва), С. Франка (Финал), О. Респиги (Elevazione), М. Э. Босси ("Героическая пьеса", "Аве Мария"), П. И. Флетчера (Фестивальная токката).
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!