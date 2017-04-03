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"СредВолгСтрою" не удалось получить статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ассоциации СРО "СредВолгСтрой" не удалось получить статус оператора Национального реестра специалистов в области строительства, присвоенного остальным региональным СРО, пишет "Самарское обозрение".

Система саморегулирования пришла в 2010 г. на смену государственному лицензированию. Тогда членство в СРО стало обязательным. Однако вопреки надеждам властей это не привело к росту ответственности среди участников рынка. Недобросовестные СРО торговали допусками, предлагали получить их за один день.

В 2016 г. началось реформирование системы саморегулирования. 3 июля внесли изменения в Градостроительный кодекс РФ. Они начнут действовать с 1 июля 2017 года. Новый закон должен усовершенствовать деятельность СРО в сфере строительства. Кроме того, установлены были требования к компаниям, которые должны иметь членство в СРО. Так, требовалось иметь в штате минимум двух сотрудников, включенных в национальные реестры специалистов в данной сфере. Это должно подтверждать, что строительная организация располагает квалифицированными кадрами. Однако до настоящего времени реестры таких специалистов не сформированы.

21 и 24 марта 2017 г. на сайте Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) опубликованы списки саморегулируемых организаций, наделенных полномочиями операторов реестра специалистов в области строительства. Новыми функциями обзавелась в общей сложности 81 СРО в 41 регионе России. Эти позволит им принимать заявления специалистов, проводить их проверку и вносить сведения в автоматизированную систему. Среди СРО, получивших статус оператора, три организации из Самарской области. Это ассоциация СРО "Самарская гильдия строителей", СРО Союз "Содружество строителей" и СРО А "Строители Поволжья".

Еще одному действующему в регионе объединению — СРО "СредВолгСтрой" — таких полномочий получить не удалось. Члены организации Светланы Демьяновой не смогут подать документы в свое СРО, чтобы подтвердить наличие двух квалифицированных специалистов.

Полномочия по приему документов о включении сотрудников строительных компаний в Нацреестр получили только самые "прозрачные" СРО. Об этом "СО" рассказал исполнительный директор ассоциации "Национальное объединение строителей" Виктор Прядеин. Он сообщил, что решением совета НОСТРОЙ определены 111 наиболее добросовестных СРО, которые и получат новые полномочия. У них нет задолженностей по оплате взносов в НОСТРОЙ, не инициирована процедура лишения статуса СРО, а средства компфонда в полном размере размещены на счетах в одобренных банках.

Причиной невключения "СредВолгСтроя" в перечень СРО, ставших операторами, могут быть проблемы с компенсационным фондом, которые тянутся в организации с 2013 года. Тогда "СредВолгСтрой" утратил возможность распоряжаться 179 млн руб., размещенными на счету в рухнувшем "Волжском социальном банке".

Ограниченный функционал "СредВолгСтроя" способен создать проблемы для его участников. Генеральный директор СРО Союз "Содружество строителей" Вероника Зимина напомнила, что членам организаций, лишенных данного права, придется обращаться в другие СРО. "Но период реестра короткий, 2-3 месяца. Есть вероятность, что они не успеют это сделать. Если строительная компания с 1 июля года не сможет подтвердить наличие в штате как минимум двух специалистов, информация о которых внесена в Национальный реестр (НРС), она утратит право осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту".

В самом "СредВолгСтрое" на момент сдачи номера в печать на запрос "СО" ответить не успели.

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