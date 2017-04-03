На сборы благотворительного концерта Филармонии в Самаре создадут памятник баяну

В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт, сборы от которого пойдут на создание в областном центре памятника баяну, передает корреспондент Волга Ньюс.

Благотворительный концерт состоится 24 октября, сообщил депутат Самарской губдумы, музыкант Сергей Войтенко, который является автором этой идеи. В концерте примут участие лучшие самарские баянисты.