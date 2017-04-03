Сольный концерт джазовой группы Amber Sept из Москвы пройдет в Bootlegger Muzcafe

В субботу, 8 апреля, в Самаре состоится большой сольный концерт московской джазовой группы Amber Sept в Bootlegger Muzcafe (ул. Дачная, 2г).

Об этом сообщает самарский джазовый клуб "Движение". Amber Sept — ансамбль, исполняющий современную джазовую музыку, основателями и авторами музыки которого являются барабанщик Игнат Кравцов и пианистка Юлия Перминова. Начало в 19:00. Стоимость билетов - 500 рублей.