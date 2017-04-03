Волжский народный хор выступил в Самарской филармонии

В Самарской филармонии 29 марта состоялся концерт "Песни для души" Волжского русского народного хора им. Милославова из цикла "Созвездие солистов".
В свой юбилейный год Волжский хор продолжает радовать поклонников своего творчества необыкновенными концертными программами. Зрители самых разных возрастов пришли в этот день, чтобы услышать любимых артистов. Публика услышала лучшие сольные номера, игровые шуточные песни, старинные русские романсы, песни о родных краях и эмоциональные оркестровые аранжировки.
Известные солисты Волжского русского народного хора — заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева, заслуженный артист Самарской области Сергей Каныгин, обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов Елена Каплина, лауреат международного конкурса Оксана Сидорова и Станислав Иванов представили уже давно полюбившиеся песни: "Утес", "Выйду к Волге на заре", "Из-за острова на стрежень", "Колодники", "Я девчонка боевая", "Черемуха" и многое другое. Поразила зрителей виртуозная игра на гармони "Кубанской залихватской" дипломанта международного конкурса Дмитрия Данилина.
Молодые солисты Волжского хора впервые представили новые произведения — русская народная песня "Брови" в исполнении мужского квартета, старинный русский романс "Живет моя отрада…" в исполнении Дениса Хомицкого. Яркий дуэт сопрано и альта подарили зрителям молодые солисты Наталья Спиряева и Оксана Козлова. В завершении концерта прозвучала песня "Ах, Самара-городок" в исполнении всех солистов.
Артисты порадовали не только сольными произведениями, но и исполнениями в сопровождении всего хора и оркестра народных инструментов "Виртуозы Самары" Волжского русского народного хора.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!