Самолеты-амфибия, созданные на базе разработки "АвиаТеха", будут серийно производиться в Ульяновске

Четырех- и шестиместные самолеты-амфибия Л-142 и Л-162, которые созданы на базе Л-42М (разработан и производится самарским ООО "АвиаТех"), будут серийно производить в ульяновской портовой особой экономической зоне, пишет samara.ru.

В пятницу, 31 марта, экспертный совет одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ.

"Условия, предоставляемые резидентам ОЭЗ, существенно облегчают бизнес, - резюмирует пресс-служба. - Очень существенный фактор - примыкание ОЭЗ к аэропорту Ульяновск Восточный, который также служит аэродромом экспериментальной авиации".

Инициатор проекта - ООО "Аэросила", соучредитель - ООО "Альтаир" (Санкт-Петербург).

Компания "Авиатех" основана в 2009 г. Тогда "было решено создать новое предприятие "Авиатех" с целью производства обновленной модели самолета-амфибии Л-42, который получил название Л-42М "Самара", - сообщается на сайте самарской компании.