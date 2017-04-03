Самолеты-амфибия, созданные на базе разработки "АвиаТеха", будут серийно производиться в Ульяновске

Четырех- и шестиместные самолеты-амфибия Л-142 и Л-162, которые созданы на базе Л-42М (разработан и производится самарским ООО "АвиаТех"), будут серийно производить в ульяновской портовой особой экономической зоне, пишет samara.ru.
В пятницу, 31 марта, экспертный совет одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ.
"Условия, предоставляемые резидентам ОЭЗ, существенно облегчают бизнес, - резюмирует пресс-служба. - Очень существенный фактор - примыкание ОЭЗ к аэропорту Ульяновск Восточный, который также служит аэродромом экспериментальной авиации".
Инициатор проекта - ООО "Аэросила", соучредитель - ООО "Альтаир" (Санкт-Петербург).
Компания "Авиатех" основана в 2009 г. Тогда "было решено создать новое предприятие "Авиатех" с целью производства обновленной модели самолета-амфибии Л-42, который получил название Л-42М "Самара", - сообщается на сайте самарской компании.
Последние комментарии
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...