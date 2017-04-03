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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самолеты-амфибия, созданные на базе разработки "АвиаТеха", будут серийно производиться в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самолеты-амфибия, созданные на базе разработки "АвиаТеха", будут серийно производиться в Ульяновске Самолеты-амфибия, созданные на базе разработки "АвиаТеха", будут серийно производиться в Ульяновске
Фото: avsim.su

Четырех- и шестиместные самолеты-амфибия Л-142 и Л-162, которые созданы на базе Л-42М (разработан и производится самарским ООО "АвиаТех"), будут серийно производить в  ульяновской портовой особой экономической зоне, пишет samara.ru.

В пятницу, 31 марта, экспертный совет одобрил заявку нового резидента, сообщается на сайте ПОЭЗ. 

"Условия, предоставляемые резидентам ОЭЗ, существенно облегчают бизнес, - резюмирует пресс-служба. - Очень существенный фактор - примыкание ОЭЗ к аэропорту Ульяновск Восточный, который также служит аэродромом экспериментальной авиации".

Инициатор проекта - ООО "Аэросила", соучредитель - ООО "Альтаир" (Санкт-Петербург). 

Компания "Авиатех" основана в 2009 г. Тогда "было решено создать новое предприятие "Авиатех" с целью производства обновленной модели самолета-амфибии Л-42, который получил название Л-42М "Самара", - сообщается на сайте самарской компании.

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