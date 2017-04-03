Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов

По состоянию на 28.03.2017 Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям более 32 млрд рублей в рамках нового механизма льготного кредитования предприятий АПК. Финансирование по ставке не выше 5% годовых предоставлено заемщикам из 58 регионов Российской Федерации и преимущественно предусматривает цели, связанные с проведением сезонных работ. Банк является ключевым участником реализации нового механизма, обеспечивая основной объем выдач кредитных средств аграриям.
В настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки, формировать реестры потенциальных заемщиков и согласовывать проекты с Минсельхозом России, уделяя особое внимание кредитованию малых форм хозяйствования.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.