16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарском кинотеатре "Шипка" снова откроются кинозалы В арендном доме ПАО "Кузнецов" начали собирать мебель На стадионе "Самара-Арена" готова половина кровли Обманутые дольщики заявили о проблемах с получением квартир в ЖК "Ильинская плаза", достраиваемом СК "Новый город" "Древо" построит в с. Лопатино коттеджный поселок "Соловьиный сад"

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Проект благоустройства территории вокруг "Самара Арены" подешевел на 2 млн рублей

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 231
Версия для печати

Управление капитального строительства СО определило подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".

Проект благоустройства территории вокруг "Самара Арены" подешевел на 2 млн рублей Проект благоустройства территории вокруг "Самара Арены" подешевел на 2 млн рублей
Фото: Дмитрий Бурлаков

Такая информация опубликована на портале госзакупок.

Напомним, торги были объявлены в конце февраля. Начальная максимальная цена контракта составляла 16,7 млн рублей.

На аукцион было подано две заявки - от ООО "Волгатрансстрой-Проект" и от НИИ "Севзапинжтехнология".

Решением конкурсной комиссии вторая компания была признана победителем торгов. Она выполнит работы за 14,7 млн рублей.

Согласно документации, должны быть спроектированы вертолетная площадка, парковка около нее и подъездная дорога к ней, а также водоем, линии наружного освещения и кабельные пути.

Проект необходимо разработать в течение шести месяцев с даты подписания договора.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Порохин 29 марта 2017 20:40 "Тандер" пожаловался на смену зонирования под гипермаркетом "Магнит" в Тольятти

А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 10:42 Проект и смета тренировочной площадки к ЧМ-18 в Красноярском районе получили одобрение госэкспертизы

Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 13:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 19:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

Строительство дублирующего канализационного коллектора к ЧМ вышло на финишную прямую

Строительство дублирующего канализационного коллектора к ЧМ вышло на финишную прямую

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Стадион "Самара Арена" накроют куполом уже летом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30