Управление капитального строительства СО определило подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".

Проект благоустройства территории вокруг "Самара Арены" подешевел на 2 млн рублей

Такая информация опубликована на портале госзакупок.

Напомним, торги были объявлены в конце февраля. Начальная максимальная цена контракта составляла 16,7 млн рублей.

На аукцион было подано две заявки - от ООО "Волгатрансстрой-Проект" и от НИИ "Севзапинжтехнология".

Решением конкурсной комиссии вторая компания была признана победителем торгов. Она выполнит работы за 14,7 млн рублей.

Согласно документации, должны быть спроектированы вертолетная площадка, парковка около нее и подъездная дорога к ней, а также водоем, линии наружного освещения и кабельные пути.

Проект необходимо разработать в течение шести месяцев с даты подписания договора.