Проект благоустройства территории вокруг "Самара Арены" подешевел на 2 млн рублей

Управление капитального строительства СО определило подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена".
Такая информация опубликована на портале госзакупок.
Напомним, торги были объявлены в конце февраля. Начальная максимальная цена контракта составляла 16,7 млн рублей.
На аукцион было подано две заявки - от ООО "Волгатрансстрой-Проект" и от НИИ "Севзапинжтехнология".
Решением конкурсной комиссии вторая компания была признана победителем торгов. Она выполнит работы за 14,7 млн рублей.
Согласно документации, должны быть спроектированы вертолетная площадка, парковка около нее и подъездная дорога к ней, а также водоем, линии наружного освещения и кабельные пути.
Проект необходимо разработать в течение шести месяцев с даты подписания договора.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.