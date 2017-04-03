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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Власти области заключили новое соглашение с ритейлером "Элит"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области заключило новое соглашение с ООО "Элит". В рамках документа, подписанного 3 апреля, будет расширена торговая сеть, созданы новые рабочие места и увеличена доля продукции местных производителей на прилавках.

Власти области заключили новое соглашение с ритейлером "Элит" Власти области заключили новое соглашение с ритейлером "Элит"
Фото: Владимир Котмишев

Облправительство усиливает работу по поддержке региональных конкурентоспособных производителей из числа малого и среднего предпринимательства. Очередным шагом в этом направлении стало заключение нового соглашения с ООО "Элит" (магазины "Пчелка" и "Карамель") о сотрудничестве в сфере развития и совершенствования розничной торговли на территории Самарской области.

Подписи под документом поставили вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко и гендиректор торгового дома Андрей Котельников.

Это уже не первое соглашение, которое региональные власти заключают с ООО "Элит". Первый документ был нацелен на развитие торговой сети. В новом соглашении акцент сделан на продвижение продукции отечественных, в том числе региональных производителей, а также социальную поддержку малообеспеченных слоев населения.

Соглашение рассчитано на четыре года, оно будет действовать до конца 2020 года. В рамках соглашения компания должна открыть 20 новых магазинов по всей области и создать около 500 новых рабочих мест.

Как подчеркнул Александр Кобенко, подписание подобного документа - гарантия того, что компания будет развиваться в понятном для региональных властей направлении и с точки зрения охвата территории магазинами, и с точки зрения работы с местными производителями, и в плане создания новых рабочих мест и налогового потенциала.

"Нужно расширять перечень поставщиков за счет местных производителей. Мы ведем эту работу совместно с сетями, предлагаем поставщиков, которые готовы соответствовать требованиям по ценовой политике, качеству продукции, ритмичности поставок, а также помогаем с подбором площадей для открытия магазинов. Это часть большой работы, которую мы проводим для развития местных производителей. В нее входит также создание агропромышленного парка, что позволит обеспечить практически все торговые организации, работающие на территории региона, свежими овощами и фруктами", - пояснил министр.

Как отметил Андрей Котельников, в Самарской области сейчас много производителей качественной продукции.

"Доля местных производителей в наших магазинах сейчас очень высока - в некоторых группах товаров, таких как хлебобулочные или гастрономические изделия, она достигает 100%. Мы и дальше планируем двигаться в этом направлении", - рассказал он.

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