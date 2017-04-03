Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика, который выполнит работы по капитальному ремонту площади им. Куйбышева, в том числе благоустройство четырех скверов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На капитальный ремонт площади им. Куйбышева выделят до 243 млн рублей Фото: Дмитрий Бурлаков