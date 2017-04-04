В прошлом году в Самаре ВТБ Факторинг профинансировал 31 000 поставок

По итогам 2016 года оборот ВТБ Факторинг в Приволжском федеральном округе вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 108 млрд рублей и обеспечив 45% факторингового оборота региона. Представительство компании в Самаре профинансировало 31 000 поставок на сумму около 18 млрд рублей.
По словам Михаила Пантелеенко, директора по развитию бизнеса ВТБ Факторинг региона "Средняя Волга", факторинг становится все более востребованным у региональных компаний, поскольку дает возможность обеспечить своевременную оплату работ всей цепочке поставщиков и подрядчиков, предоставить покупателям отсрочку платежа на срок до 1 года, минимизировать риски, связанные с сезонным колебанием закупочных цен на продукцию, а также повысить качество структуры баланса компании.
В прошлом году компания ВТБ Факторинг первая в России начала активно развивать направление факторинга долгосрочных энергосервисных контрактов.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.