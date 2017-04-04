16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обследуют и диагностируют состояние 170 мостов Объявлен новый аукцион на строительство трамвайной ветки до стадиона "Самара Арена" Транспорт по тоннелю под Кировским кольцом пустят в сентябре Общая готовность Фрунзенского моста в Самаре составляет 30% В апреле со дна Самарки планируют поднять баржу, мешающую строительству Фрунзенского моста

Дорожное строительство Транспорт и связь

Аукцион на ремонт дорог в Самаре на 164 млн рублей признан несостоявшимся

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 238
Версия для печати

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения протяженностью свыше 100 м на территориях внутригородских районов.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На торги была подана одна заявка от ООО "Стройсервис". Она была признана соответствующей аукционным требованиям, но так как других участников не было, согласно закону, торги были признаны несостоявшимися.

Напомним, аукцион был объявлен 13 марта. Начальная стоимость контракта составляла 163,9 млн рублей.

В обязанности подрядчика должны были входить демонтаж и замена 243 тыс. кв. м. покрытия дорог, восстановление смотровых колодцев и дождеприемников.

 

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало: 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

Фото на сайте

Тоннель под Кировским кольцом

Тоннель под Кировским кольцом

Общая готовность Фрунзенского моста в Самаре составляет 30%

Общая готовность Фрунзенского моста в Самаре составляет 30%

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30