Аукцион на ремонт дорог в Самаре на 164 млн рублей признан несостоявшимся

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения протяженностью свыше 100 м на территориях внутригородских районов.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

На торги была подана одна заявка от ООО "Стройсервис". Она была признана соответствующей аукционным требованиям, но так как других участников не было, согласно закону, торги были признаны несостоявшимися.

Напомним, аукцион был объявлен 13 марта. Начальная стоимость контракта составляла 163,9 млн рублей.

В обязанности подрядчика должны были входить демонтаж и замена 243 тыс. кв. м. покрытия дорог, восстановление смотровых колодцев и дождеприемников.