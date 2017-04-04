Аукцион на ремонт дорог в Самаре на 164 млн рублей признан несостоявшимся

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог местного значения протяженностью свыше 100 м на территориях внутригородских районов.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
На торги была подана одна заявка от ООО "Стройсервис". Она была признана соответствующей аукционным требованиям, но так как других участников не было, согласно закону, торги были признаны несостоявшимися.
Напомним, аукцион был объявлен 13 марта. Начальная стоимость контракта составляла 163,9 млн рублей.
В обязанности подрядчика должны были входить демонтаж и замена 243 тыс. кв. м. покрытия дорог, восстановление смотровых колодцев и дождеприемников.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...