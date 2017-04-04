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Логистика Транспорт и связь

В Сызрани введено ограничение движения для тяжеловесного транспорта

СЫЗРАНЬ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани введено временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта. Постановление подписано 31 марта, документ опубликован на сайте горадминистрации.

Для того чтобы сохранить дороги в период неблагоприятных природно-климатических условий, в Сызрани будет ограничено движение транспорта в весенний и летний периоды.

Так, с 1 по 30 апреля в городе прекращено движение транспорта массой более 6 тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа при температуре свыше 32 градусов запрещено передвижение тяжеловесного автотранспорта, масса которого больше установленных на территории страны значений.

Запрет не распространяется на перевозки пассажиров в автобусах, продуктов, животных, лекарств, топлива и почтовых грузов, а также на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Не влияют ограничения на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, на военный и медицинский транспорт, а также на транспорт пожарной охраны, правоохранительных органов и органов исполнительной власти Самарской области. Во время ограничений на дорогах должны быть выставлены специальные таблички и знаки.

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