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Дорожное строительство Транспорт и связь

На ремонт сызранских дорог направят 133 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Сызрани ищет подрядчика, который отремонтирует дороги в городе, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет до 1 октября 2017 г. привести в порядок дороги, пересечения и тротуары, заменить бордюры и водоотводные лотки.

На это из областного и городского бюджетов выделят 132,9 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 18 апреля, итоги подведут 24 апреля.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

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