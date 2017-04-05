На ремонт сызранских дорог направят 133 млн рублей

Администрация Сызрани ищет подрядчика, который отремонтирует дороги в городе, сообщается на сайте госзакупок.

Победившая компания должна будет до 1 октября 2017 г. привести в порядок дороги, пересечения и тротуары, заменить бордюры и водоотводные лотки.

На это из областного и городского бюджетов выделят 132,9 млн рублей.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 18 апреля, итоги подведут 24 апреля.