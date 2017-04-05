На ремонт сызранских дорог направят 133 млн рублей

Администрация Сызрани ищет подрядчика, который отремонтирует дороги в городе, сообщается на сайте госзакупок.
Победившая компания должна будет до 1 октября 2017 г. привести в порядок дороги, пересечения и тротуары, заменить бордюры и водоотводные лотки.
На это из областного и городского бюджетов выделят 132,9 млн рублей.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 18 апреля, итоги подведут 24 апреля.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...