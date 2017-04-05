Директор ПАО "Салют" Николай Поролло застрелен из оружия, которое было зарегистрировано на него самого. Об этом Волга Ньюс сообщила помощник руководителя СУ СК России по Самарской области по связям со СМИ Елена Пряничникова. По информации источника Волга Ньюс, речь идет о карабине. Также стало известно, что никаких предсмертных записок Поролло не оставил.

Николай Поролло был застрелен из оружия, зарегистрированного на него самого

"Сейчас проверяется вся важная информация, выясняется, были ли у него проблемы или конфликты, проводятся экспертизы, - отметила Елена Пряничникова. - Вероятно, что проверку по факту его смерти продлят до 30 суток. После окончания проверки будет решен вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела".

По основной версии силовиков, Николай Поролло мог покончить с собой.

Напомним, 31 марта в частном доме на ул. Жигулевские Ворота было обнаружено тело 76-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди.

По факту случившегося следственный отдел по Красноглинскому району Самары СК РФ начал доследственную проверку.

"Проводили в последний путь нашего директора, - сообщил в соцсетях один из сотрудников завода. - Народу было очень и очень много. Вот три дня прошло, как его не стало. У всех на душе тяжесть и дрожь от такого известия. Все не верят этому. Такой человек мудрый, выносливый, грамотный, столько лет правил, выходил в 1990-е годы из тяжелых ситуаций, завод набрал темп работы, рабочие довольны им..."

"СМИ преподносят искаженную информацию, - утверждает другой пользователь соцсетей. - Все намного проще и очень глупо и не справедливо! Это была роковая случайность при чистке ружья!"

Известно, что у Поролло остались жена и сын.