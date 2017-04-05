Николай Поролло был застрелен из оружия, зарегистрированного на него самого

Директор ПАО "Салют" Николай Поролло застрелен из оружия, которое было зарегистрировано на него самого. Об этом Волга Ньюс сообщила помощник руководителя СУ СК России по Самарской области по связям со СМИ Елена Пряничникова. По информации источника Волга Ньюс, речь идет о карабине. Также стало известно, что никаких предсмертных записок Поролло не оставил.
"Сейчас проверяется вся важная информация, выясняется, были ли у него проблемы или конфликты, проводятся экспертизы, - отметила Елена Пряничникова. - Вероятно, что проверку по факту его смерти продлят до 30 суток. После окончания проверки будет решен вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела".
По основной версии силовиков, Николай Поролло мог покончить с собой.
Напомним, 31 марта в частном доме на ул. Жигулевские Ворота было обнаружено тело 76-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди.
По факту случившегося следственный отдел по Красноглинскому району Самары СК РФ начал доследственную проверку.
"Проводили в последний путь нашего директора, - сообщил в соцсетях один из сотрудников завода. - Народу было очень и очень много. Вот три дня прошло, как его не стало. У всех на душе тяжесть и дрожь от такого известия. Все не верят этому. Такой человек мудрый, выносливый, грамотный, столько лет правил, выходил в 1990-е годы из тяжелых ситуаций, завод набрал темп работы, рабочие довольны им..."
"СМИ преподносят искаженную информацию, - утверждает другой пользователь соцсетей. - Все намного проще и очень глупо и не справедливо! Это была роковая случайность при чистке ружья!"
Известно, что у Поролло остались жена и сын.
Последние комментарии
Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.
Госпитализировать ребёнка нужно было тут же в реанимационное отделение Семашко и начинать инфузионную терапию обезвоженному ребёнку, а не чаем в платной палате отпаивать. А то, что в платной палате, - это понятно, т.к. установка главного врача. Его доля...
Если в больнице есть кабинет, оснащенный оборудованием для оказания сердечно-легочной реанимации, то почему мужчину не перенесли туда? Если его сердце только-только остановилось, его наверняка можно было "запустить" обратно. Очень странная позиция медиков и силовиков. Мужчина умер у дверей медучреждения, но никто в этом не виноват.