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Музыка Культура

На сцене самарской Оперы Волжский народный хор представит концерт "Выйду к Волге на заре"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сцене Самарского театра оперы и балета с концертной программой "Выйду к Волге на заре" 17 апреля в 18:30 выступит Волжский русский народный хор им. Милославова, сообщила пресс-служба Оперы.

 В программе — вокально-хореографические картины о волжских берегах, городские романсы, русские народные песни и танцы, произведения современных авторов.

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Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 11:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 14:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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