На сцене самарской Оперы Волжский народный хор представит концерт "Выйду к Волге на заре"

На сцене Самарского театра оперы и балета с концертной программой "Выйду к Волге на заре" 17 апреля в 18:30 выступит Волжский русский народный хор им. Милославова, сообщила пресс-служба Оперы.

В программе — вокально-хореографические картины о волжских берегах, городские романсы, русские народные песни и танцы, произведения современных авторов.