Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал второе золото первенства мира

Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал вторую золотую медаль на первенстве мира, которое проходит в Болгарии.

Бородачев был включен в состав сборной России для участия в смешанной командной эстафете (юноши и девушки). Российская команда одержала победы над Австрией, Украиной, Румынией. В финале были повержены соперники из Канады, сообщает министерство спорта Самарской области.

Напомним, ранее Кирилл Бородачев взял золото в турнире рапиристов.