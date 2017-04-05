Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал второе золото первенства мира

Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал вторую золотую медаль на первенстве мира, которое проходит в Болгарии.
Бородачев был включен в состав сборной России для участия в смешанной командной эстафете (юноши и девушки). Российская команда одержала победы над Австрией, Украиной, Румынией. В финале были повержены соперники из Канады, сообщает министерство спорта Самарской области.
Напомним, ранее Кирилл Бородачев взял золото в турнире рапиристов.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!