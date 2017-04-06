"Древо" построит в с. Лопатино коттеджный поселок "Соловьиный сад"

В с. Лопатино в конце весны начнут возводить закрытый коттеджный поселок. Площадка под объектом принадлежит ООО "Долина", аффилированному ДК "Древо" Николая Чудаева. В "Древе" свое участие в проекте пока не подтверждают, пишет "Самарское обозрение".

ООО "Долина" консолидировало сельхозземли на территории "МССП им. 50-летия Советской власти" в Волжском районе области. Согласно данным информационного ресурса ЕГРН Росреестра, "Долине" принадлежит не менее девяти участков сельскохозяйственного назначения общей площадью около 172,5 га.

По информации издания, "Древо" решило запустить новый проект — коттеджный поселок "Соловьиный сад" в с. Лопатино. Официально группа Николая Чудаева своего участия в проекте никак не афиширует. Информация о строительстве закрытого клубного поселка появилась в публичной плоскости в начале марта 2017 г., ее обнародовал архитектор проекта Александр Пашин.

Застройка представляет собой 36 коттеджей с коммуникациями и благоустройством. "На территории поселка предусмотрен частный детский сад, управляющая компания, гостевая парковка. Старт строительства запланирован на конец весны 2017 года. В настоящий момент на участке ведутся изыскания, готов проект генплана основных типов домов", — отмечается в презентации проекта.

Стоимость за дом с участком стартует от 3 млн рублей. Сейчас заключаются договоры предварительной продажи объектов.

Согласно публичной кадастровой карте и информационному ресурсу Росреестра, строить "Соловьиный сад" будут на одной из площадок "Долины". Площадь участка под потенциальной застройкой равна 42,4 га. Он также относится к сельхозземлям и принадлежит "Долине" с декабря 2015 года.

Генеральный директор ООО "Долина" Александр Яковлев подтвердил, что "имеет общие проекты с ДК "Древо", однако прокомментировать участие структуры в проекте "Соловьиный сад" не смог.

Как отмечает другой осведомленный собеседник издания, "Соловьиный сад" реализуется частным инвестором. "Данный проект не имеет никакого отношения к ДК "Древо" и реализуется исключительно частным инвестором. Подробнее говорить о нем рано, так как мы еще не получили разрешительную документацию", — уточнил источник редакции.