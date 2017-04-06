"Древо" построит в с. Лопатино коттеджный поселок "Соловьиный сад"

В с. Лопатино в конце весны начнут возводить закрытый коттеджный поселок. Площадка под объектом принадлежит ООО "Долина", аффилированному ДК "Древо" Николая Чудаева. В "Древе" свое участие в проекте пока не подтверждают, пишет "Самарское обозрение".
ООО "Долина" консолидировало сельхозземли на территории "МССП им. 50-летия Советской власти" в Волжском районе области. Согласно данным информационного ресурса ЕГРН Росреестра, "Долине" принадлежит не менее девяти участков сельскохозяйственного назначения общей площадью около 172,5 га.
По информации издания, "Древо" решило запустить новый проект — коттеджный поселок "Соловьиный сад" в с. Лопатино. Официально группа Николая Чудаева своего участия в проекте никак не афиширует. Информация о строительстве закрытого клубного поселка появилась в публичной плоскости в начале марта 2017 г., ее обнародовал архитектор проекта Александр Пашин.
Застройка представляет собой 36 коттеджей с коммуникациями и благоустройством. "На территории поселка предусмотрен частный детский сад, управляющая компания, гостевая парковка. Старт строительства запланирован на конец весны 2017 года. В настоящий момент на участке ведутся изыскания, готов проект генплана основных типов домов", — отмечается в презентации проекта.
Стоимость за дом с участком стартует от 3 млн рублей. Сейчас заключаются договоры предварительной продажи объектов.
Согласно публичной кадастровой карте и информационному ресурсу Росреестра, строить "Соловьиный сад" будут на одной из площадок "Долины". Площадь участка под потенциальной застройкой равна 42,4 га. Он также относится к сельхозземлям и принадлежит "Долине" с декабря 2015 года.
Генеральный директор ООО "Долина" Александр Яковлев подтвердил, что "имеет общие проекты с ДК "Древо", однако прокомментировать участие структуры в проекте "Соловьиный сад" не смог.
Как отмечает другой осведомленный собеседник издания, "Соловьиный сад" реализуется частным инвестором. "Данный проект не имеет никакого отношения к ДК "Древо" и реализуется исключительно частным инвестором. Подробнее говорить о нем рано, так как мы еще не получили разрешительную документацию", — уточнил источник редакции.
По данным "СПАРК-Интерфакса", ООО "Долина" зарегистрировано в жилом районе "Южный город" Волжского района Самарской области в сентябре 2015 года. В ноябре 2016 г. компанию перерегистрировали в Новокуйбышевске. Основной вид деятельности организации - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Владеет "Долиной" Зинаида Чудаева (100%). Руководит компанией Александр Яковлев.
"Долина", судя по всему, связана с девелоперской компанией "Древо" Николая Чудаева. Так, Александр Яковлев является топ-менеджером ряда структур Чудаева. Зинаида Чудаева выступает генеральным директором и владельцем ООО "Агентство интеллектуальной собственности "Древо". Также, по данным "СПАРК-Интерфакса", она является совладельцем долей еще в 12 компаниях, связанных с ДК. Группа "Древо" известна в регионе своими жилищными проектами, в частности районом "Южный город" в Волжском районе.