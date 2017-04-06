Власти Самары разрабатывают программу "Комфортная городская среда" на 2018–2022 годы

Администрация Самары опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы "Комфортная городская среда" на 2018–2022 гг., сообщил сайт департамента городского хозяйства и экологии.
Программа должна быть утверждена до 31 декабря 2017 года.
В постановлении говорится, что в настоящее время в Самаре большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твердых покрытий и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 лет.
В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. В связи с этим дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ.
На текущий момент к ним относятся:
- дворовые территории в зонах многоквартирной застройки;
- девять парков, которые занимают 173 га;
- четыре очереди набережной реки Волги с примыкающими бульварами (общая площадь — более 30 га);
- пешеходные пути на территориях общего пользования.
Благоустраивать эти территорию планируют в рамках программы "Комфортная городская среда", которая начнет работать уже в этом году.
Согласно постановлению Фурсова, в ближайшее время будет утвержден порядок проведения общественного обсуждения проекта программы на 2017 год.
Общественное обсуждение будет проводиться до 30 апреля 2017 года.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.