Самарский клуб им. Грушина объявил конкурс молодых исполнителей

Самарский клуб авторской песни им. Валерия Грушина объявил конкурс молодых исполнителей "Молодежный Грушинский", сообщила пресс-служба организации.

Конкурсное прослушивание состоится 22 апреля в аудитории 121 на ул. Молодогвардейской, 151.

Приглашаются авторы песен и исполнители в возрасте от 12 до 30 лет. Условия участия размещены на официальном сайте клуба.

Гала-концерт пройдет 23 апреля в ДК "Заря".