В регионе зарегистрировано 58 проблемных долевок

На территории Самарской области на 1 января 2017 г. зарегистрировано 58 проблемных объектов, сообщил сайт региональной Общественной палаты.
Данные были озвучены 30 марта в ходе круглого стола по проблемам обманутых дольщиков в регионе.
На территории Самары - 39 объектов, в Тольятти - 11, Волжском районе - пять, по одному объекту в Кинеле и Ставропольском муниципальном районе.
Кроме того, 11 объектов строительства не включены в реестр проблемных, но по факту таковыми являются, считают члены рабочей группы президиума генсовета ВПП "Единая Россия" по защите прав вкладчиков и дольщиков.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.