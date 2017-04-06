Губернатор обсудил с министром культуры РФ ход реконструкции знаковых культурных объектов в Самаре

В четверг, 6 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Николая Меркушкина с министром культуры России Владимиром Мединским.

На ней обсуждался ход реконструкции Фабрики-кухни в Самаре, в которой после завершения работ откроется Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства.

Николай Меркушкин также рассказал, что скоро начнутся работы по реконструкции здания Самарского цирка: на данный момент завершается этап проектирования и предварительной подготовки.