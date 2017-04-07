Самарский филиал Россельхозбанка наращивает темпы кредитования сезонных работ

По итогам 1 квартала 2017 года Самарский филиал Россельхозбанка сохраняет лидирующие позиции по кредитованию сезонных работ в регионе.

С начала года в рамках подготовки к сезонным работам предприятиям отрасли АПК Самарской области уже предоставлено 2,4 млрд рублей заемных средств - это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из этого объема более 1 млрд рублей выдано в рамках нового механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Финансовой поддержкой Россельхозбанка воспользовались как крупные сельхозпредприятия, так и представители малого бизнеса. Кредитные программы Россельхозбанка позволяют полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных полевых работ, приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, а также материалы для ремонта техники и оборудования, закупить корма, молодняк сельскохозяйственных животных и решить другие текущие задачи.

"Банк активно содействует развитию агропромышленного комплекса Самарской области, в оперативном режиме филиал обеспечивает необходимые темпы финансирования и своевременно направляет средства сельхозпроизводителям для проведения работ", - отметил директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов.