В Самарской области обследуют и диагностируют состояние 170 мостов

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Согласно опубликованной аукционной документации, подрядчику предстоит обследовать 170 мостов общей протяженностью 9,6 км в 25 районах губернии.
Начальная максимальная цена контракта составляет 10 млн рублей.
Подрядчика должны определить 27 апреля.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...