В Самарской области обследуют и диагностируют состояние 170 мостов

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области.

Информация об этом размещена на портале госзакупок. Согласно опубликованной аукционной документации, подрядчику предстоит обследовать 170 мостов общей протяженностью 9,6 км в 25 районах губернии. Начальная максимальная цена контракта составляет 10 млн рублей. Подрядчика должны определить 27 апреля.