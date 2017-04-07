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Кино Культура

В Самаре пройдет XXII Международный фестиваль "Кино - детям"

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 17 по 21 апреля в Самаре и области состоится XXII Международный фестиваль "Кино - детям". Форум откроется программой "Кино и музыка" на сцене Театра драмы.

В киноконцертной программе "Кино и музыка" будут участвовать российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские творческие коллективы Самары и области, а также актеры театра "СамАрт" и студенты актерского факультета Самарской государственной академии культуры и искусств.

По словам организаторов, главной на фестивале будет программа "Во славу Отчизны". Самым ярким проектом станет документальный цикл "Равная величайшим битвам" кинокомпании "Снега" (Екатеринбург, режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов). Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.

В рамках "Международной программы" детям покажут лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китае, Южной Корее, Белорусии, США, Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана - "Урок".

2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.

Кинематографисты из Китая в составе семи человек (сценарист, режиссер, продюсеры и актеры) представят премьерный игровой фильм "Под одним небом". А гости из Республики Беларусь (председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева) привезут картину "Пес рыжий".

Самых маленьких зрителей порадуют анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор Андрей Соколов.

В программе "Кино снимаем сами!" участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других регионов. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.

Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и области (в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии).

Основная площадка фестиваля в Самаре - ЦРК "Художественный". Также фестивальные мероприятия пройдут в мультиплексах: "Киномакс" ТРЦ "Аврора", "Пять Звезд" ТРК "Вива Лэнд", "Амбар-синема" ТК "Амбар", Самарской областной библиотеке, ДК "Победа", ДК "Чайка" и на других площадках города.

В рамках фестиваля 21 апреля состоится Всероссийская конференция "Роль госархивов в формировании нравственных ценностей российской молодежи", в которой примут участие представители Департамента кинематографии РФ, Красногорского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов РФ и режиссеры-документалисты.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 21 апреля в 15.00 в Центре российской кинематографии "Художественный". На церемонии будут вручены призы лучшим фильмам по оценке детского жюри.

Фестиваль "Кино детям" является единственным фестивалем в России, где победителей выбирают именно дети. К решению детского жюри кинематографисты относятся очень трепетно, ведь именно для детей снимается кино, и если юные зрители называют картину лучшей - это самая большая награда для создателей фильмов! Профессиональные кинематографисты, в свою очередь, назовут победителей программы "Кино снимаем сами!"

Международный фестиваль "Кино - детям" считается самым большим фестивалем детского кино в России. В прошлом году на форуме состоялось 820 кинопоказов на 135 площадках Самары и области, а также 30 творческих встреч с известными кинематографистами. В фестивале участвовали 164 игровых, документальных и анимационных фильма по всем программам, кинопоказы посетили более 47 тыс. юных зрителей.

Организаторы фестиваля: реготделение Союз кинематографистов России и студия "Волга-фильм" при поддержке Минкультуры РФ, министерства культуры области, Агентства социокультурных технологий, группы компаний "Волгатрансстрой".

Организационная поддержка - министерство образования и науки области, администрация Самары, Союз кинематографистов РФ, Театр-центр юного зрителя "СамАрт" и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.


Афиша кинопоказов:

ЦРК "Художественный".

17 апреля:

Большой зал.

  • 13.00 - "Международная программа". Премьера игрового корейского фильма "Вокруг света за неделю" (12+), 91 минута. Фильм представляет делегация из Республики Корея.

Камерный зал.

  • 12.00 - Программа "Российские премьеры". Х/ф "Коробка" (12+), 99 минут.

18 апреля:

Большой зал.

  • 10.00 - "Международная программа". Премьера анимационного корейского фильма "Наш мир" (0+), 95 минут. Фильм представляет делегация из Республики Корея.
  • 12.00 - "Международная программа". Премьера х/ф "Пес рыжий" (12+), 98 минут. Фильм представляют актриса Татьяна Чердынцева и председатель СК Республики Беларусь, актер Виктор Васильев.
  • 18.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера д/ф "24 снега" (16+), 93 минуты. Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.

Камерный зал.

  • 10.00 - Премьеры российской анимации для самых маленьких (0+), 44 минуты. Программу ведет актер театра "СамАрт".
  • 11.00 - Премьеры российской анимации (6+), 55 минут. Программу представляет режиссер анимационного кино Андрей Соколов.
  • 13.00 - "Международная программа". Премьера анимационного корейского фильма "Осеам" (12+), 77 минут. Фильм представляет делегация из Республики Корея.

19 апреля:

Большой зал.

  • 12.00 - "Международная программа". Премьера китайского игрового фильма "Под одним небом" (6+) 67 минут. Фильм представляет делегация китайских кинематографистов.
  • 18.00 - "Международная программа". Премьера х/ф "Тэли и Толи" (12+), 77 минут. Фильм представляет режиссер Александр Амиров.

Камерный зал.

  • 12.00 - "Российские премьеры". Премьера д/ф "Двойной портрет" (12+), 52 минуты. Фильм представляет режиссер Вячеслав Гулуев.
  • 14.00 - "Во славу Отчизны". Премьера д/ф "Бессмертные. Пятый гусарский Александрийский полк". Фильм представляет сценарист Олег Ракшин.

20 апреля:

Большой зал.

  • 12.00 - Фестивальный показ х/ф "Через тернии к звездам" (6+), 116 мин., киностудия им. Горького, СССР, 1980 г. (восстановленная версия, 2001 г.) Фильм представляет режиссер новой версии Николай Викторов.
    Камерный зал.
  • 12.00 - Программа "Во славу Отчизны". Премьера д/ф "Форсаж" (12+), 90 минут. Фильм представляет режиссер Наталья Гугуева.

21 апреля:

Большой зал.

  • 15.00 - Торжественная церемония закрытия фестиваля. Вручение призов. Показ лучшей премьерной российской анимации и лучших фильмов программы "Кино снимаем сами!"

Все мероприятия бесплатные.

ЦРК "Художественный" (бронирование мест для групп учащихся) - тел. (846) 332-04-82; 333-45-45. Оргкомитет фестиваля - тел. (846) 333-26-04. В программе возможны изменения.

 

Кинотеатр "Пять звезд" ТЦ "Вивалэнд" (пр. Кирова, 147).

18 апреля:

Зал № 6.

  • 12.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "Урок" Азербайджан (10+), 83 минуты. Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.

Зал № 4.

  • 13.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "24 снега", (16+), 93 минуты. Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.

19 апреля:

Зал № 6.

  • 12.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "И всего лишь три струны", 52 минуты, (6+). Фильм представляет режиссер Сергей Головецкий.

Зал № 6.

  • 13.00 - Фестивальный показ фильма "28 Панфиловцев" (12+), 105 минут.

20 апреля:

Зал № 4.

  • 12.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Костя" (6+), 70 минут. Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.

Зал № 6.

  • 13.00 - Фестивальный показ документального фильма "Свалкомания" США (12+), 84 минуты. Фильм представляет Олег Кокорев.

Все мероприятия бесплатные, бронирование мест для групп учащихся - тел. 8-917-108-21-58, Ольга Батаева.

В программе возможны изменения.

 


Кинотеатр "AMBAR CINEMA" ТК "Амбар" (Южное шоссе, 5).

18 апреля:

  • 12.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "ПОД ОДНИМ НЕБОМ" (6+), Китайская народная республика, 2016 год, 67 минут. Фильм на оригинальном языке (русский текст с монтажных листов). Фильм представляют гости фестиваля - делегация китайских кинематографистов в составе семи человек.
  • 14.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "ТЭЛИ И ТОЛИ" Грузия - Россия -  Греция - Канада (12+), 77 минут. Фильм представляет режиссер Александр Амиров.

19 апреля:

  • 12.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "Пес рыжий" Беларусь - Россия - США (12+), 98 минут.
  • 13.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "УРОК" Азербайджан, 2015 г., (10+), 83 минуты. Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.

20 апреля:

  • 12.00 - Программа "Российские премьеры", документальный фильм из цикла "Равная величайшим битвам", фильм "В тыл как на фронт" (12+), 48 минут. Фильм представляют режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.
  • 13.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "24 снега" (16+), 93 минуты. Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.

Все мероприятия бесплатные. Бронирование мест для групп учащихся - тел. 8-917-108-21-58, Ольга Батаева.

В программе возможны изменения.

 


"Киномакс" ТРЦ "Аврора-Молл" (Аэродромная, 47а).

18 апреля:

Зал № 6.

  • 12.00 - Премьера игрового фильма "Костя" (6+), 70 минут. Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.

Зал № 2.

  • 14.00 - Документальный фильм из цикла "Равная величайшим битвам" фильм "В тыл как на фронт" (12+), 48 минут. Фильм представляет режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.

19 апреля:

Зал № 2

  • 12.00 - Премьера документального фильма "Бессмертные. 5-й гусарский Александрийский полк" (6+), 30 минут. Фильм представляет сценарист Олег Ракшин.

Зал № 6

  • 13.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "24 снега" (16+), 93 минуты. Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.

20 апреля:

Зал № 2.

  • 12.00 - Фильм "ПОД ОДНИМ НЕБОМ" (6+), 67 минут. Китайская народная республика,

Фильм на оригинальном языке (русский текст с монтажных листов). Фильм представляют гости фестиваля - делегация китайских кинематографистов в составе семи человек.

Все мероприятия бесплатные. Бронирование мест для групп учащихся -  тел. 8-917-108-21-58, Ольга Батаева.

Оргкомитет фестиваля - тел. (846) 333-26-04.

В программе возможны изменения.

 

"ДК "Победа" (пр.Кирова, 72а)

17 апреля:

  • 11:00 - СБОРНИК № 7. Анимация 0+, 44 мин.;
  • 13:00 - СБОРНИК № 8. Анимация 6+, 55 минут.

19 апреля:

  • 11.00 - СБОРНИК № 2. Программа "Во славу Отчизны"
  1. Д/ф "СОЛДАТЫ НАШИ МЕНЬШИЕ" 12+, 27 мин.;
  2. Д/ф "БЕССМЕРТНЫЕ. 5-й гусарский Александрийский полк" (6+), 30 минут.
  • 13:00 Д/ф "ФОРСАЖ", 12+, 90 мин.;
  • 17:00 Документальный фильм "24 СНЕГА" 16+, 93 минут.

20 апреля:

  • 11:00 - "Военная приемка. След в истории. СУВОРОВ. АЛЬПЫ. 200 ЛЕТ", 12+, продолжительность - первая часть, 50 мин.;
  • 14:00 - Военная приемка. След в истории. СУВОРОВ. АЛЬПЫ. 200 ЛЕТ", 12+, вторая часть, 53 мин.;
  • 17:00 - "28 ПАНФИЛОВЦЕВ", 12+, 105 минут.

21 апреля:

  • 11:00 - "Международная программа" ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ. "УРОК" (10+), 83 мин.;
  • 14:00 - СБОРНИК №9 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (0+) 27 минут.
  1. "Веселая карусель №43" - "Злой колдун", "Очень вежливый разговор", "Корова мечтала",
  2. "Веселая карусель №44" - " "Бабушка с крокодилом"
  3. "Веселая карусель № 5" - "Посох", "Откуда берутся снежинки", "Бельчонок и санки"
    "Тип-Топ", "Козлы", "Девочка, дракон и папа"
  • 15:30 - СБОРНИК №10 Программа "Кино снимаем сами"

Анимационные фильмы:

  1. "Если есть молоко, то очень легко делать добро",
  2. "Завет с Богом",
  3. "Исполни мою мечту",
  4. "Овощи против фруктов",
  5. "Снежная балерина",
  6.  "Мечта",
  7. "Правильный выбор",
  8. "Чудо-конфета",
  9. "Говорящий глобус",
  10. "Арбуз осень".

Документальные фильмы:

  1. "Мы" - 9 мин. 28 сек. (Ялта),
  2. "Женщина с моря. Возвращение" - 10 мин. (Ялта).

Все мероприятия бесплатные, бронирование мест для групп учащихся - 8 (927) 659 55 07, 8 (846) 995 42 44, художественный руководитель ДК "Победа" Наталья Анюхина.

В программе возможны изменения.

 

Самарская областная универсальная научная библиотека (ул. Осипенко, 14а, конференц-зал).

18 апреля:

  • 14.00 - Программа "Российские премьеры", анимационные фильмы для 1-3 классов: "Как живут котики", "Морошка", "Мама-цапля", "Кот и мышь", "Условные рефлексы".

Программа "Кино снимаем сами" "Овощи против фруктов" "Крути педали", "Глупая пани и разумный пан", "Обезьянка и ее семейка", "Глупая война", "Арбуз".

Общая продолжительность показа - 1 час.

19 апреля:

  • 14.00 - Международная программа, игровой художественный фильм для 4-6 классов "Урок" (Азербайджан).

Продолжительность показа 1 час 20 минут.

20 апреля:

  • 14.00 - Программа "Российские премьеры", документальные фильмы для 8-10 классов: "Два детства", "Как мы жили во время войны", "Катюша", "Солдаты наши меньшие".

Программа "Кино снимаем сами", игровой художественный фильм "Факт".

Продолжительность показа 1 час 30 минут.

Вход свободный.

В программе возможны изменения (запись групп школьников на сеансы по телефону 8 846 246-78-62).

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Lida Makarova 18 апреля 2015 12:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 07:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

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