В Самаре пройдет XXII Международный фестиваль "Кино - детям"

С 17 по 21 апреля в Самаре и области состоится XXII Международный фестиваль "Кино - детям". Форум откроется программой "Кино и музыка" на сцене Театра драмы.
В киноконцертной программе "Кино и музыка" будут участвовать российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские творческие коллективы Самары и области, а также актеры театра "СамАрт" и студенты актерского факультета Самарской государственной академии культуры и искусств.
По словам организаторов, главной на фестивале будет программа "Во славу Отчизны". Самым ярким проектом станет документальный цикл "Равная величайшим битвам" кинокомпании "Снега" (Екатеринбург, режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов). Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.
В рамках "Международной программы" детям покажут лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китае, Южной Корее, Белорусии, США, Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана - "Урок".
2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.
Кинематографисты из Китая в составе семи человек (сценарист, режиссер, продюсеры и актеры) представят премьерный игровой фильм "Под одним небом". А гости из Республики Беларусь (председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева) привезут картину "Пес рыжий".
Самых маленьких зрителей порадуют анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор Андрей Соколов.
В программе "Кино снимаем сами!" участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других регионов. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.
Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и области (в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии).
Основная площадка фестиваля в Самаре - ЦРК "Художественный". Также фестивальные мероприятия пройдут в мультиплексах: "Киномакс" ТРЦ "Аврора", "Пять Звезд" ТРК "Вива Лэнд", "Амбар-синема" ТК "Амбар", Самарской областной библиотеке, ДК "Победа", ДК "Чайка" и на других площадках города.
В рамках фестиваля 21 апреля состоится Всероссийская конференция "Роль госархивов в формировании нравственных ценностей российской молодежи", в которой примут участие представители Департамента кинематографии РФ, Красногорского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов РФ и режиссеры-документалисты.
Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 21 апреля в 15.00 в Центре российской кинематографии "Художественный". На церемонии будут вручены призы лучшим фильмам по оценке детского жюри.
Фестиваль "Кино детям" является единственным фестивалем в России, где победителей выбирают именно дети. К решению детского жюри кинематографисты относятся очень трепетно, ведь именно для детей снимается кино, и если юные зрители называют картину лучшей - это самая большая награда для создателей фильмов! Профессиональные кинематографисты, в свою очередь, назовут победителей программы "Кино снимаем сами!"
Международный фестиваль "Кино - детям" считается самым большим фестивалем детского кино в России. В прошлом году на форуме состоялось 820 кинопоказов на 135 площадках Самары и области, а также 30 творческих встреч с известными кинематографистами. В фестивале участвовали 164 игровых, документальных и анимационных фильма по всем программам, кинопоказы посетили более 47 тыс. юных зрителей.
Организаторы фестиваля: реготделение Союз кинематографистов России и студия "Волга-фильм" при поддержке Минкультуры РФ, министерства культуры области, Агентства социокультурных технологий, группы компаний "Волгатрансстрой".
Организационная поддержка - министерство образования и науки области, администрация Самары, Союз кинематографистов РФ, Театр-центр юного зрителя "СамАрт" и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.
Афиша кинопоказов:
Кинотеатр "Пять звезд" ТЦ "Вивалэнд" (пр. Кирова, 147).
18 апреля:
Зал № 6.
- 12.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "Урок" Азербайджан (10+), 83 минуты. Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.
Зал № 4.
- 13.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "24 снега", (16+), 93 минуты. Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
19 апреля:
Зал № 6.
- 12.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "И всего лишь три струны", 52 минуты, (6+). Фильм представляет режиссер Сергей Головецкий.
Зал № 6.
- 13.00 - Фестивальный показ фильма "28 Панфиловцев" (12+), 105 минут.
20 апреля:
Зал № 4.
- 12.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера игрового фильма "Костя" (6+), 70 минут. Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.
Зал № 6.
- 13.00 - Фестивальный показ документального фильма "Свалкомания" США (12+), 84 минуты. Фильм представляет Олег Кокорев.
Все мероприятия бесплатные, бронирование мест для групп учащихся - тел. 8-917-108-21-58, Ольга Батаева.
В программе возможны изменения.
Кинотеатр "AMBAR CINEMA" ТК "Амбар" (Южное шоссе, 5).
18 апреля:
- 12.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "ПОД ОДНИМ НЕБОМ" (6+), Китайская народная республика, 2016 год, 67 минут. Фильм на оригинальном языке (русский текст с монтажных листов). Фильм представляют гости фестиваля - делегация китайских кинематографистов в составе семи человек.
- 14.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "ТЭЛИ И ТОЛИ" Грузия - Россия - Греция - Канада (12+), 77 минут. Фильм представляет режиссер Александр Амиров.
19 апреля:
- 12.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "Пес рыжий" Беларусь - Россия - США (12+), 98 минут.
- 13.00 - "Международная программа". Премьера игрового фильма "УРОК" Азербайджан, 2015 г., (10+), 83 минуты. Фильм представляет режиссер Рафик Алиев.
20 апреля:
- 12.00 - Программа "Российские премьеры", документальный фильм из цикла "Равная величайшим битвам", фильм "В тыл как на фронт" (12+), 48 минут. Фильм представляют режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.
- 13.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "24 снега" (16+), 93 минуты. Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
Все мероприятия бесплатные. Бронирование мест для групп учащихся - тел. 8-917-108-21-58, Ольга Батаева.
В программе возможны изменения.
"Киномакс" ТРЦ "Аврора-Молл" (Аэродромная, 47а).
18 апреля:
Зал № 6.
- 12.00 - Премьера игрового фильма "Костя" (6+), 70 минут. Фильм представляют режиссер Роман Каргаполов и продюсер Игорь Литвинов.
Зал № 2.
- 14.00 - Документальный фильм из цикла "Равная величайшим битвам" фильм "В тыл как на фронт" (12+), 48 минут. Фильм представляет режиссеры Георгий Негашев, Андрей Титов.
19 апреля:
Зал № 2
- 12.00 - Премьера документального фильма "Бессмертные. 5-й гусарский Александрийский полк" (6+), 30 минут. Фильм представляет сценарист Олег Ракшин.
Зал № 6
- 13.00 - Программа "Российские премьеры". Премьера документального фильма "24 снега" (16+), 93 минуты. Фильм представляет режиссер Михаил Барынин.
20 апреля:
Зал № 2.
- 12.00 - Фильм "ПОД ОДНИМ НЕБОМ" (6+), 67 минут. Китайская народная республика,
Фильм на оригинальном языке (русский текст с монтажных листов). Фильм представляют гости фестиваля - делегация китайских кинематографистов в составе семи человек.
Все мероприятия бесплатные. Бронирование мест для групп учащихся - тел. 8-917-108-21-58, Ольга Батаева.
Оргкомитет фестиваля - тел. (846) 333-26-04.
В программе возможны изменения.
"ДК "Победа" (пр.Кирова, 72а)
17 апреля:
- 11:00 - СБОРНИК № 7. Анимация 0+, 44 мин.;
- 13:00 - СБОРНИК № 8. Анимация 6+, 55 минут.
19 апреля:
- 11.00 - СБОРНИК № 2. Программа "Во славу Отчизны"
- Д/ф "СОЛДАТЫ НАШИ МЕНЬШИЕ" 12+, 27 мин.;
- Д/ф "БЕССМЕРТНЫЕ. 5-й гусарский Александрийский полк" (6+), 30 минут.
- 13:00 Д/ф "ФОРСАЖ", 12+, 90 мин.;
- 17:00 Документальный фильм "24 СНЕГА" 16+, 93 минут.
20 апреля:
- 11:00 - "Военная приемка. След в истории. СУВОРОВ. АЛЬПЫ. 200 ЛЕТ", 12+, продолжительность - первая часть, 50 мин.;
- 14:00 - Военная приемка. След в истории. СУВОРОВ. АЛЬПЫ. 200 ЛЕТ", 12+, вторая часть, 53 мин.;
- 17:00 - "28 ПАНФИЛОВЦЕВ", 12+, 105 минут.
21 апреля:
- 11:00 - "Международная программа" ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ. "УРОК" (10+), 83 мин.;
- 14:00 - СБОРНИК №9 "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (0+) 27 минут.
- "Веселая карусель №43" - "Злой колдун", "Очень вежливый разговор", "Корова мечтала",
- "Веселая карусель №44" - " "Бабушка с крокодилом"
- "Веселая карусель № 5" - "Посох", "Откуда берутся снежинки", "Бельчонок и санки"
"Тип-Топ", "Козлы", "Девочка, дракон и папа"
- 15:30 - СБОРНИК №10 Программа "Кино снимаем сами"
Анимационные фильмы:
- "Если есть молоко, то очень легко делать добро",
- "Завет с Богом",
- "Исполни мою мечту",
- "Овощи против фруктов",
- "Снежная балерина",
- "Мечта",
- "Правильный выбор",
- "Чудо-конфета",
- "Говорящий глобус",
- "Арбуз осень".
Документальные фильмы:
- "Мы" - 9 мин. 28 сек. (Ялта),
- "Женщина с моря. Возвращение" - 10 мин. (Ялта).
Все мероприятия бесплатные, бронирование мест для групп учащихся - 8 (927) 659 55 07, 8 (846) 995 42 44, художественный руководитель ДК "Победа" Наталья Анюхина.
В программе возможны изменения.
Самарская областная универсальная научная библиотека (ул. Осипенко, 14а, конференц-зал).
18 апреля:
- 14.00 - Программа "Российские премьеры", анимационные фильмы для 1-3 классов: "Как живут котики", "Морошка", "Мама-цапля", "Кот и мышь", "Условные рефлексы".
Программа "Кино снимаем сами" "Овощи против фруктов" "Крути педали", "Глупая пани и разумный пан", "Обезьянка и ее семейка", "Глупая война", "Арбуз".
Общая продолжительность показа - 1 час.
19 апреля:
- 14.00 - Международная программа, игровой художественный фильм для 4-6 классов "Урок" (Азербайджан).
Продолжительность показа 1 час 20 минут.
20 апреля:
- 14.00 - Программа "Российские премьеры", документальные фильмы для 8-10 классов: "Два детства", "Как мы жили во время войны", "Катюша", "Солдаты наши меньшие".
Программа "Кино снимаем сами", игровой художественный фильм "Факт".
Продолжительность показа 1 час 30 минут.
Вход свободный.
В программе возможны изменения (запись групп школьников на сеансы по телефону 8 846 246-78-62).
ЦРК "Художественный".
17 апреля:
Большой зал.
Камерный зал.
18 апреля:
Большой зал.
Камерный зал.
19 апреля:
Большой зал.
Камерный зал.
20 апреля:
Большой зал.
Камерный зал.
21 апреля:
Большой зал.
Все мероприятия бесплатные.
ЦРК "Художественный" (бронирование мест для групп учащихся) - тел. (846) 332-04-82; 333-45-45. Оргкомитет фестиваля - тел. (846) 333-26-04. В программе возможны изменения.