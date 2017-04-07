В Самаре пройдет XXII Международный фестиваль "Кино - детям"

С 17 по 21 апреля в Самаре и области состоится XXII Международный фестиваль "Кино - детям". Форум откроется программой "Кино и музыка" на сцене Театра драмы.

В киноконцертной программе "Кино и музыка" будут участвовать российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские творческие коллективы Самары и области, а также актеры театра "СамАрт" и студенты актерского факультета Самарской государственной академии культуры и искусств.

По словам организаторов, главной на фестивале будет программа "Во славу Отчизны". Самым ярким проектом станет документальный цикл "Равная величайшим битвам" кинокомпании "Снега" (Екатеринбург, режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов). Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.

В рамках "Международной программы" детям покажут лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китае, Южной Корее, Белорусии, США, Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана - "Урок".

2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.

Кинематографисты из Китая в составе семи человек (сценарист, режиссер, продюсеры и актеры) представят премьерный игровой фильм "Под одним небом". А гости из Республики Беларусь (председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева) привезут картину "Пес рыжий".

Самых маленьких зрителей порадуют анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор Андрей Соколов.

В программе "Кино снимаем сами!" участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других регионов. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.

Фестивальные кинопоказы и творческие встречи пройдут на площадках Самары и области (в Тольятти, Чапаевске, Октябрьске, Кинеле, Отрадном, Новокуйбышевске, Сызрани и десяти районах губернии).

Основная площадка фестиваля в Самаре - ЦРК "Художественный". Также фестивальные мероприятия пройдут в мультиплексах: "Киномакс" ТРЦ "Аврора", "Пять Звезд" ТРК "Вива Лэнд", "Амбар-синема" ТК "Амбар", Самарской областной библиотеке, ДК "Победа", ДК "Чайка" и на других площадках города.

В рамках фестиваля 21 апреля состоится Всероссийская конференция "Роль госархивов в формировании нравственных ценностей российской молодежи", в которой примут участие представители Департамента кинематографии РФ, Красногорского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов РФ и режиссеры-документалисты.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 21 апреля в 15.00 в Центре российской кинематографии "Художественный". На церемонии будут вручены призы лучшим фильмам по оценке детского жюри.

Фестиваль "Кино детям" является единственным фестивалем в России, где победителей выбирают именно дети. К решению детского жюри кинематографисты относятся очень трепетно, ведь именно для детей снимается кино, и если юные зрители называют картину лучшей - это самая большая награда для создателей фильмов! Профессиональные кинематографисты, в свою очередь, назовут победителей программы "Кино снимаем сами!"

Международный фестиваль "Кино - детям" считается самым большим фестивалем детского кино в России. В прошлом году на форуме состоялось 820 кинопоказов на 135 площадках Самары и области, а также 30 творческих встреч с известными кинематографистами. В фестивале участвовали 164 игровых, документальных и анимационных фильма по всем программам, кинопоказы посетили более 47 тыс. юных зрителей.

Организаторы фестиваля: реготделение Союз кинематографистов России и студия "Волга-фильм" при поддержке Минкультуры РФ, министерства культуры области, Агентства социокультурных технологий, группы компаний "Волгатрансстрой".

Организационная поддержка - министерство образования и науки области, администрация Самары, Союз кинематографистов РФ, Театр-центр юного зрителя "СамАрт" и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.



Афиша кинопоказов: