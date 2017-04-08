Дмитрий Быков: "Мы должны объединиться в едином созидательном порыве"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла многотысячная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!". Мероприятие проводилось в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!".
Чтобы сказать свое "нет" терроризму, на сцену вышли почетные граждане области, представители общественных организаций политики и бизнесмены. Среди них ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.
"Сегодня я хотел бы особо обратиться к студенчеству и молодежи. Правительство Самарской области, правительство России, мы ректоры, преподаватели, делают все для того, чтобы вы были успешными, образованными, умными, — отметил он. — И мы сегодня должны с вами объединиться в едином созидательном порыве. Наша работа и жизнь должны быть примером того, как в сильной России может быть народ счастлив. Мы должны сказать "нет" экстремизму и сделать так, чтобы террористические акты случались как можно реже, чтобы их вообще не было. Это во многом зависит от нас. Так будем же сильными, едиными, сплоченными и счастливыми в своей стране!"
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!