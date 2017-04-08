Дмитрий Быков: "Мы должны объединиться в едином созидательном порыве"

В субботу, 8 апреля, в Самаре на площади Куйбышева прошла многотысячная общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества!". Мероприятие проводилось в поддержку всероссийской акции "Вместе против террора!".

Чтобы сказать свое "нет" терроризму, на сцену вышли почетные граждане области, представители общественных организаций политики и бизнесмены. Среди них ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

"Сегодня я хотел бы особо обратиться к студенчеству и молодежи. Правительство Самарской области, правительство России, мы ректоры, преподаватели, делают все для того, чтобы вы были успешными, образованными, умными, — отметил он. — И мы сегодня должны с вами объединиться в едином созидательном порыве. Наша работа и жизнь должны быть примером того, как в сильной России может быть народ счастлив. Мы должны сказать "нет" экстремизму и сделать так, чтобы террористические акты случались как можно реже, чтобы их вообще не было. Это во многом зависит от нас. Так будем же сильными, едиными, сплоченными и счастливыми в своей стране!"