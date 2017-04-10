Из-за ремонта Южного моста от Мирной до Новокуйбышевска запустят дополнительные поезда

Начиная с 11 апреля, в связи с началом ремонта мостового перехода "Южный", Самарская пригородная пассажирская компания назначает дополнительные электрички.

По направлению Мирная — Самара — Новокуйбышевская первый поезд будет отправляться в 6:40 и прибывать на станцию Новокуйбышевская в 7:06.

Также от станции Мирная поезд будет отправляться в 12:01 и в 17:05, прибывать в Самару в 12:26 и в 17:30, и прибывать на Новокуйбышевскую в 12:53 и в 17:57.

По направлению Новокуйбышевская — Самара поезд будет отправляться в 7:24, 15:40, 17:14, 18:17 и прибывать на самарский вокзал в 7:50, 16:06, 17:40, 18:43.

Время московское. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.