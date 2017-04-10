16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемому в избиении врача в больнице Семашко гособвинение запросило два года колонии-поселения Директор самарской "Клиники Жданова", где заживо сгорели двое пациентов, амнистирована судом Лихачу, сбившему в Тольятти двух человек, один из которых скончался, дали два года заключения Экс-начальника Жигулевской дистанции пути РЖД приговорили к штрафу за хищение 21 рельса В Тольятти через теневые банковские структуры обналичили более миллиарда рублей

Суды Происшествия

В Самаре осудили экс-сотрудников ФСКН, сфальсифицировавших уголовное дело в отношении женщины

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 127
Версия для печати

В суде Кировского района Самары огласили приговор бывшим оперуполномоченным 2-го отдела оперативной службы областного УФСКН России Рустаму Абдрахимову, Евгению Попову, Юрию Балабанову, Андрею Иванову, сообщают в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного ведомства, суд признал их виновными по ч. 4 ст. 303, "а, в" ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 228 УК РФ "Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные с применением насилия, причинением тяжких последствий" и "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотика в крупном размере".

Суд установил, что Абдрахимов, Попов, Балабанов и Иванов днем 13 августа 2014 г. в квартире на ул. Магистральной сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, в результате чего в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотиков".

Впоследствии факт фальсификации документов доследственной проверки вскрылся и 16 февраля 2015 г. уголовное дело в отношении женщины прекратили за отсутствием события преступления.

По данным прокуратуры Самарской области, суд признал экс-правоохранителей виновными и назначил Абдрахимову шесть лет лишения свободы, Попову — четыре с половиной года, Балабанову — пять лет и Иванову — два года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Аристарх Андреев 23 марта 2017 09:25 Житель Похвистневского района убил мужчину, собиравшего без разрешения вишню в его саду

поспели вишни в саду у дяди Вани....

Александр Иванов 17 марта 2017 10:24 Самарец подпал под суд за публикации в социальных сетях

В России можно оскорблять только русских!

Владимир Азраков 09 февраля 2017 14:22 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

Александра Будаева 09 февраля 2017 14:00 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30