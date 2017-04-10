В Самаре осудили экс-сотрудников ФСКН, сфальсифицировавших уголовное дело в отношении женщины

В суде Кировского района Самары огласили приговор бывшим оперуполномоченным 2-го отдела оперативной службы областного УФСКН России Рустаму Абдрахимову, Евгению Попову, Юрию Балабанову, Андрею Иванову, сообщают в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного ведомства, суд признал их виновными по ч. 4 ст. 303, "а, в" ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 228 УК РФ "Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные с применением насилия, причинением тяжких последствий" и "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотика в крупном размере".

Суд установил, что Абдрахимов, Попов, Балабанов и Иванов днем 13 августа 2014 г. в квартире на ул. Магистральной сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, в результате чего в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотиков".

Впоследствии факт фальсификации документов доследственной проверки вскрылся и 16 февраля 2015 г. уголовное дело в отношении женщины прекратили за отсутствием события преступления.

По данным прокуратуры Самарской области, суд признал экс-правоохранителей виновными и назначил Абдрахимову шесть лет лишения свободы, Попову — четыре с половиной года, Балабанову — пять лет и Иванову — два года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.