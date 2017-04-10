В Самаре осудили экс-сотрудников ФСКН, сфальсифицировавших уголовное дело в отношении женщины

В суде Кировского района Самары огласили приговор бывшим оперуполномоченным 2-го отдела оперативной службы областного УФСКН России Рустаму Абдрахимову, Евгению Попову, Юрию Балабанову, Андрею Иванову, сообщают в прокуратуре Самарской области.
По данным надзорного ведомства, суд признал их виновными по ч. 4 ст. 303, "а, в" ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 228 УК РФ "Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности, совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, либо охраняемых законом интересов общества или государства, совершенные с применением насилия, причинением тяжких последствий" и "Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотика в крупном размере".
Суд установил, что Абдрахимов, Попов, Балабанов и Иванов днем 13 августа 2014 г. в квартире на ул. Магистральной сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, в результате чего в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотиков".
Впоследствии факт фальсификации документов доследственной проверки вскрылся и 16 февраля 2015 г. уголовное дело в отношении женщины прекратили за отсутствием события преступления.
По данным прокуратуры Самарской области, суд признал экс-правоохранителей виновными и назначил Абдрахимову шесть лет лишения свободы, Попову — четыре с половиной года, Балабанову — пять лет и Иванову — два года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги