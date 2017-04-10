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Муниципалитеты Экономическая политика

На ремонт самарских улиц Фрунзе и Шушенская потратят 91 млн рублей

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на ремонт автомобильных дорог местного значения по: ул. Фрунзе на участке от ул. Вилоновской до ул. Крупской и по ул. Шушенской на участке от ул. Ново-Садовой до ул. Шушенской, 83.

Стоимость контракта составляет 90,6 млн руб., информация об этом размещена на портале госзакупок.

На аукцион была подана одна заявка от ООО "Амонд", поэтому торги были признаны несостоявшимися. Однако поскольку заявка компании была признана соответствующей всем конкурсным требованиям, с подрядчиком могут заключить госконтракт.

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Князева Камилия 22 марта 2017 16:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

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