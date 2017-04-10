На ремонт самарских улиц Фрунзе и Шушенская потратят 91 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на ремонт автомобильных дорог местного значения по: ул. Фрунзе на участке от ул. Вилоновской до ул. Крупской и по ул. Шушенской на участке от ул. Ново-Садовой до ул. Шушенской, 83.

Стоимость контракта составляет 90,6 млн руб., информация об этом размещена на портале госзакупок. На аукцион была подана одна заявка от ООО "Амонд", поэтому торги были признаны несостоявшимися. Однако поскольку заявка компании была признана соответствующей всем конкурсным требованиям, с подрядчиком могут заключить госконтракт.