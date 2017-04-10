Шесть дорог в историческом центре Самары отремонтирует "Стройсервис"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту шести дорог в историческом центре города. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет от выполнении работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по:

ул. Алексея Толстого на участке от ул. Некрасовской до ул. Крупской,

ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Братьев Коростелевых,

ул. Водников на участке от ул. Ленинградской до ул. Главной,

ул. Агибалова от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской,

ул. Комсомольская площадь от ул. Льва Толстого до ул. Спортивной,

ул. Спортивная от ул. Комсомольская площадь до ул. Красноармейской.

Напомним, торги были объявлены 13 марта. Начальная максимальная цена контракта составляла 339,7 млн рублей.

На торги была подана единственная заявка от компании "Стройсервис". Поэтому аукцион признан недействительным. Однако поскольку заявка соответствует конкурсным требованиям, с подрядчиков решено заключить госконтракт.

Согласно опубликованной документации, работы должны быть выполнены до 31 мая 2018 года