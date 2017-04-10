Шесть дорог в историческом центре Самары отремонтирует "Стройсервис"

Департамент городского хозяйства и экологии Самары подвел итоги аукциона на выполнение работ по ремонту шести дорог в историческом центре города. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Речь идет от выполнении работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по:
- ул. Алексея Толстого на участке от ул. Некрасовской до ул. Крупской,
- ул. Венцека на участке от ул. Фрунзе до ул. Братьев Коростелевых,
- ул. Водников на участке от ул. Ленинградской до ул. Главной,
- ул. Агибалова от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской,
- ул. Комсомольская площадь от ул. Льва Толстого до ул. Спортивной,
- ул. Спортивная от ул. Комсомольская площадь до ул. Красноармейской.
Напомним, торги были объявлены 13 марта. Начальная максимальная цена контракта составляла 339,7 млн рублей.
На торги была подана единственная заявка от компании "Стройсервис". Поэтому аукцион признан недействительным. Однако поскольку заявка соответствует конкурсным требованиям, с подрядчиков решено заключить госконтракт.
Согласно опубликованной документации, работы должны быть выполнены до 31 мая 2018 года
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.